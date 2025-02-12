https://sputnik-georgia.ru/20250212/tramp-vidit-vozmozhnost-skoroy-mirnoy-sdelki-po-ukraine---glava-pentagona-292097289.html

Трамп видит возможность "скорой мирной сделки" по Украине – глава Пентагона

Трамп видит возможность "скорой мирной сделки" по Украине – глава Пентагона

Sputnik Грузия

Окончание конфликта на Украине возможно в ближайшее время, что также подытожит процесс оценки работы американской армии за рубежом 12.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-12T14:23+0400

2025-02-12T14:23+0400

2025-02-12T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на "скорое" достижение мирной сделки по Украине, а после разрешения конфликта Штаты закончат переоценку развертывания своих сил в мире, сообщает РИА Новости. "Мы должны обеспечивать безопасность Израиля, мирное разрешение конфликта на Украине. Но это не должно определять, как мы ориентируемся. Надеюсь, со скорой мирной сделкой по Украине, достижению которой привержен президент, мы сможем завершить оценку развертывания сил", – заявил Хегсет.Ранее президент Трамп сообщил о телефонном звонке первому лицу РФ Владимиру Путину. Лидеры стран обсудили сложившуюся ситуацию на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, украина, дональд трамп, владимир путин, пентагон, сша, россия, обострение ситуации вокруг украины