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Гол Микаутадзе признан голом месяца во французской Лиге 1
Гол Микаутадзе признан голом месяца во французской Лиге 1
Sputnik Грузия
Опрос проводился среди болельщиков на официальном сайте французской Лиги 1 13.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-13T19:51+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Гол грузинского нападающего французского "Лиона" Георгия Микаутадзе был признан лучшим голом, забитым в декабре-январе во французской Лиге 1. Микаутадзе забил этот гол 8 декабря в 14 туре Лиги 1 в матче против "Анже" на выезде. Опрос проводился среди болельщиков на официальном сайте французской Лиги 1, где нападающий "Лиона" соревновался с Мозесом Симоном из "Нанта", Люка Стассеном и Огастином Боаки из "Сент-Этьена", а также Магнесом Аклиушем из "Монако". Еще один грузинский легионер Зурико Давиташвили, выступающий за "Сент-Этьен", стал автором лучшего гола октября. Микаутадзе в июле 2024 года, вскоре после окончания чемпионата Европы в Германии, где он стал лучшим бомбардиром, не подписал контракт с "Монако" и официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности. Ранее Микаутадзе выступал за клуб второй Лиги "Мец". Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года. В декабре Микаутадзе был признан лучшим игроком месяца чемпионата Франции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, георгий микаутадзе, франция, футбол
спорт, новости, в мире, георгий микаутадзе, франция, футбол
Гол Микаутадзе признан голом месяца во французской Лиге 1
Опрос проводился среди болельщиков на официальном сайте французской Лиги 1
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Гол грузинского нападающего французского "Лиона" Георгия Микаутадзе был признан лучшим голом, забитым в декабре-январе во французской Лиге 1.
Микаутадзе забил этот гол 8 декабря в 14 туре Лиги 1 в матче против "Анже" на выезде.
Опрос проводился среди болельщиков на официальном сайте французской Лиги 1, где нападающий "Лиона" соревновался с Мозесом Симоном из "Нанта", Люка Стассеном и Огастином Боаки из "Сент-Этьена", а также Магнесом Аклиушем из "Монако".
Еще один грузинский легионер Зурико Давиташвили, выступающий за "Сент-Этьен", стал автором лучшего гола октября.
Микаутадзе в июле 2024 года, вскоре после окончания чемпионата Европы в Германии, где он стал лучшим бомбардиром, не подписал контракт с "Монако" и официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности. Ранее Микаутадзе выступал за клуб второй Лиги "Мец".
Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года. В декабре Микаутадзе был признан лучшим игроком месяца чемпионата Франции.