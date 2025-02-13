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Грузинская фигуристка завоевала золото на европейском олимпийском фестивале в Бакуриани

Грузинская фигуристка завоевала золото на европейском олимпийском фестивале в Бакуриани

Sputnik Грузия

Турнир по фигурному катанию принимает Ледовый дворец в Батуми, который был построен специально к фестивалю 13.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-13T21:51+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Грузинская фигуристка, 15-летняя Инга Гургенидзе, завоевала золотую медаль по фигурному катанию на Европейском зимнем юношеском олимпийском фестивале "Бакуриани 2025". Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль проходит с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми. В Грузию приехали около тысячи спортсменов из 48 стран Европы. Соревнования проходят в восьми дисциплинах: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек. В соревнованиях по фигурному катанию среди девушек серебряную медаль завоевала Элина Гойдина из Эстонии, а бронзовая медаль досталась Леандре Цимпукакис из Швейцарии. Турнир по фигурному катанию принимает Ледовый дворец в Батуми, который был построен специально к фестивалю. За время участия в Европейском зимнем юношеском олимпийском фестивале Грузия завоевала в общей сложности четыре медали, и все четыре завоеваны фигуристами. Первую медаль (серебро) завоевал Вахтанг Мурванидзе в Швеции в 1997 году. Ника Эгадзе завоевал бронзовую медаль в 2017 году, а Константин Супаташвили завоевал серебро в 2023-м.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, батуми, бакуриани, тбилиси, фигурное катание