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Грузия и Андорра договорились сотрудничать в сфере внедрения цифровых технологий

Грузия и Андорра договорились сотрудничать в сфере внедрения цифровых технологий

Sputnik Грузия

Рассматриваемые направления включают искусственный интеллект, цифровые технологии и обмен вопросами, ориентированными на улучшение услуг, заявил министр 13.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-13T20:56+0400

2025-02-13T20:56+0400

2025-02-13T20:56+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Грузия и Андорра подписали меморандум о сотрудничестве в вопросах цифровой трансформации и телекоммуникации, заявил журналистам в Дубае министр юстиции Анри Оханашвили. Меморандум подписали министр юстиции Анри Оханашвили и государственный секретарь по цифровой трансформации и телекоммуникациям Андорры Марк Россель Солер. Церемония подписания прошла в Дубае в рамках Всемирного правительственного саммита. Оханашвили отметил, что пригласил коллегу в Грузию, и он посетит страну в ближайшем будущем. Стороны планируют обменятся информацией и опытом относительно предлагаемых ими услуг. Министерство юстиции Грузии предоставляет гражданам ряд услуг, связанных с технологиями, среди которых электронные версии всех документов, возможность использования электронной подписи, чипированные удостоверения личности, позволяющие прикреплять все необходимые документы, и так далее. Всемирный правительственный саммит проходит в ОАЭ с 11 по 13 февраля. В пределах мероприятия грузинская сторона проводит активные встречи с главами арабских стран, партнерами и потенциальными инвесторами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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