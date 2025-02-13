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https://sputnik-georgia.ru/20250213/my-idem-nevernym-putem-deputat-evroparlamenta-o-kriticheskoy-rezolyutsii-po-gruzii-292107035.html
Мы идем неверным путем! Депутат Европарламента о критической резолюции по Грузии
Мы идем неверным путем! Депутат Европарламента о критической резолюции по Грузии
Sputnik Грузия
Европарламент 13 февраля проголосует по проекту резолюции "Об ухудшении политической ситуации в Грузии" 13.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-13T13:35+0400
2025-02-13T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Европарламент руководствуется двойными стандартами и идет неверным путем, так как сейчас важно восстановить диалог, а не голосовать за санкции против Грузии, заявил французский политик, депутат Европарламента от правопопулистского блока "Патриоты за Европу" Тьерри Мариани. Европарламент 13 февраля проголосует по проекту резолюции "Об ухудшении политической ситуации в Грузии", которая предусматривает введение санкций в отношении основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, его родственников и окружения. В проекте отмечено, что в стране есть политзаключенные, парламентские выборы были сфальсифицированы, а медиасреда ухудшилась. По мнению политика, Европарламент стоит на неверном пути, и сейчас настало время для диалога, а не для санкций. Санкции, по словам политика, это признак того, что Евросоюз очень слаб. "Мы не знаем, что будем делать, если какая-либо страна проголосует против воли парламента. Они (санкции – ред.) не имеют никакого эффекта, а наоборот, надолго испортят отношения. Я разочарован. В этом парламенте двойные стандарты", – добавил Мариани. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что проект очередной резолюции Европарламента, как и предыдущие резолюции Европарламента, не представляет никакой ценности для властей Грузии. Грош ему цена, потому что эти резолюции не отражают ту реальность, которая создана в нашей стране, отметил Кобахидзе. Европарламент с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 29 октября 2021 года. Также европарламентарии обвиняют власти Грузии в отклонении от демократии и политическом преследовании оппонентов. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции примерно против 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, сша, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, европарламент, sputnik
политика, грузия, новости, сша, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, европарламент, sputnik

Мы идем неверным путем! Депутат Европарламента о критической резолюции по Грузии

13:35 13.02.2025
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Parlamentul European / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - Sputnik Грузия, 1920, 13.02.2025
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Parlamentul European
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Европарламент 13 февраля проголосует по проекту резолюции "Об ухудшении политической ситуации в Грузии"
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Европарламент руководствуется двойными стандартами и идет неверным путем, так как сейчас важно восстановить диалог, а не голосовать за санкции против Грузии, заявил французский политик, депутат Европарламента от правопопулистского блока "Патриоты за Европу" Тьерри Мариани.
Европарламент 13 февраля проголосует по проекту резолюции "Об ухудшении политической ситуации в Грузии", которая предусматривает введение санкций в отношении основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, его родственников и окружения. В проекте отмечено, что в стране есть политзаключенные, парламентские выборы были сфальсифицированы, а медиасреда ухудшилась.

"Я не понимаю сути этих санкций. За что эти санкции, из-за того, что грузинские избиратели проголосовали не так, как хотела фон дер Ляйен (глава Европейской комиссии – ред.)? Я не понимаю сути индивидуальных санкций", – заявил Мариани.

По мнению политика, Европарламент стоит на неверном пути, и сейчас настало время для диалога, а не для санкций.

"В прошлом году в парламенте мы приняли санкции против многих стран, которые никогда не работали эффективно. Мы идем неверным путем. Важно восстановить диалог, а не голосовать за санкции", – заявил Мариани в эфире телеканала "Имеди".

Санкции, по словам политика, это признак того, что Евросоюз очень слаб.
"Мы не знаем, что будем делать, если какая-либо страна проголосует против воли парламента. Они (санкции – ред.) не имеют никакого эффекта, а наоборот, надолго испортят отношения. Я разочарован. В этом парламенте двойные стандарты", – добавил Мариани.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что проект очередной резолюции Европарламента, как и предыдущие резолюции Европарламента, не представляет никакой ценности для властей Грузии. Грош ему цена, потому что эти резолюции не отражают ту реальность, которая создана в нашей стране, отметил Кобахидзе.
Европарламент с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 29 октября 2021 года.
Также европарламентарии обвиняют власти Грузии в отклонении от демократии и политическом преследовании оппонентов.

Грузия и Запад

Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции примерно против 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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