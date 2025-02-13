https://sputnik-georgia.ru/20250213/nevozmozhno-vosprinimat-evroparlament-serez---otvet-gruzinskoy-mechty-na-rezolyutsiyu-292110181.html

Невозможно воспринимать Европарламент серьез - ответ "Грузинской мечты" на резолюцию

Невозможно воспринимать Европарламент серьез - ответ "Грузинской мечты" на резолюцию

Sputnik Грузия

Резолюция была принята против Грузии и власти, избранной грузинским народом, говорится в заявлении правящей партии 13.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-13T17:52+0400

2025-02-13T17:52+0400

2025-02-13T17:52+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Европейский парламент, исходя из принимаемых ими решений, невозможно воспринимать всерьез, говорится в заявлении Политсовета правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", опубликованном в ответ на принятие ЕП критической резолюции по Грузии. Европейский парламент 13 февраля принял резолюцию "О дальнейшем ухудшении политической ситуации в Грузии" , призывающую ввести санкции в отношении лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести в стране новые парламентские выборы. Резолюцию поддержали 400 депутатов, против резолюции проголосовали 63, 81 - воздержался. Как отмечено в заявлении, резолюция была принята против Грузии и власти, избранной грузинским народом. Кроме того, в правящей партии считают, что на принятие резолюции повлияло "глубинное государство" (Deep State). Как отметили в Политсовете партии, в этой борьбе "Грузинская мечта" на стороне патриотически настроенных европейцев. Авторы заявления напомнили, что еще 26 марта 2023 года на тот момент будущий президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с избирателями, что впереди решающая битва с "глубинным государством" - либо оно уничтожит Америку, либо уничтожат его. Согласно резолюции, Европарламент призывает правящую партию "Грузинская мечта" немедленно прекратить жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, политических оппонентов и представителей СМИ. В резолюции также подтверждается, что единственным решением нынешнего кризиса в Грузии является проведение новых парламентских выборов, которые, по мнению членов Европарламента, должны состояться в течение ближайших нескольких месяцев, Кроме того, согласно новой резолюции: Подобно предыдущей резолюции по Грузии, депутаты Европарламента требуют введения санкций в отношении основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, премьера Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси Кахи Каладзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, главы МВД Вахтанга Гомелаури и председателя партии Ираклия Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, дональд трамп, бидзина иванишвили, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия