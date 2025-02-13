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Невозможно воспринимать Европарламент серьез - ответ "Грузинской мечты" на резолюцию
Невозможно воспринимать Европарламент серьез - ответ "Грузинской мечты" на резолюцию
Sputnik Грузия
Резолюция была принята против Грузии и власти, избранной грузинским народом, говорится в заявлении правящей партии 13.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-13T17:52+0400
2025-02-13T17:52+0400
2025-02-13T17:52+0400
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дональд трамп
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европарламент
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Европейский парламент, исходя из принимаемых ими решений, невозможно воспринимать всерьез, говорится в заявлении Политсовета правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", опубликованном в ответ на принятие ЕП критической резолюции по Грузии. Европейский парламент 13 февраля принял резолюцию "О дальнейшем ухудшении политической ситуации в Грузии" , призывающую ввести санкции в отношении лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести в стране новые парламентские выборы. Резолюцию поддержали 400 депутатов, против резолюции проголосовали 63, 81 - воздержался. Как отмечено в заявлении, резолюция была принята против Грузии и власти, избранной грузинским народом. Кроме того, в правящей партии считают, что на принятие резолюции повлияло "глубинное государство" (Deep State). Как отметили в Политсовете партии, в этой борьбе "Грузинская мечта" на стороне патриотически настроенных европейцев. Авторы заявления напомнили, что еще 26 марта 2023 года на тот момент будущий президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с избирателями, что впереди решающая битва с "глубинным государством" - либо оно уничтожит Америку, либо уничтожат его. Согласно резолюции, Европарламент призывает правящую партию "Грузинская мечта" немедленно прекратить жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, политических оппонентов и представителей СМИ. В резолюции также подтверждается, что единственным решением нынешнего кризиса в Грузии является проведение новых парламентских выборов, которые, по мнению членов Европарламента, должны состояться в течение ближайших нескольких месяцев, Кроме того, согласно новой резолюции: Подобно предыдущей резолюции по Грузии, депутаты Европарламента требуют введения санкций в отношении основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, премьера Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси Кахи Каладзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, главы МВД Вахтанга Гомелаури и председателя партии Ираклия Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, дональд трамп, бидзина иванишвили, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, новости, грузия, дональд трамп, бидзина иванишвили, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия
Невозможно воспринимать Европарламент серьез - ответ "Грузинской мечты" на резолюцию
Резолюция была принята против Грузии и власти, избранной грузинским народом, говорится в заявлении правящей партии
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Европейский парламент, исходя из принимаемых ими решений, невозможно воспринимать всерьез, говорится в заявлении Политсовета правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", опубликованном в ответ на принятие ЕП критической резолюции по Грузии.
Европейский парламент 13 февраля принял резолюцию "О дальнейшем ухудшении политической ситуации в Грузии" , призывающую ввести санкции в отношении лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести в стране новые парламентские выборы. Резолюцию поддержали 400 депутатов, против резолюции проголосовали 63, 81 - воздержался.
"По нашему мнению, к сожалению, сегодня совершенно невозможно воспринимать всерьез Европейский парламент", — говорится в заявлении Политсовета партии.
Как отмечено в заявлении, резолюция была принята против Грузии и власти, избранной грузинским народом.
Кроме того, в правящей партии считают, что на принятие резолюции повлияло "глубинное государство" (Deep State).
"В ответ на принятую сегодня резолюцию мы хотели бы заявить, что либо "глубинное государство" уничтожит Евросоюз, либо Евросоюз найдет в себе силы каким-то образом выйти из-под влияния "глубинного государства", - говорится в заявлении.
Как отметили в Политсовете партии, в этой борьбе "Грузинская мечта" на стороне патриотически настроенных европейцев.
Авторы заявления напомнили, что еще 26 марта 2023 года на тот момент будущий президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с избирателями, что впереди решающая битва с "глубинным государством" - либо оно уничтожит Америку, либо уничтожат его.
Согласно резолюции, Европарламент призывает правящую партию "Грузинская мечта" немедленно прекратить жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, политических оппонентов и представителей СМИ.
В резолюции также подтверждается, что единственным решением нынешнего кризиса в Грузии является проведение новых парламентских выборов, которые, по мнению членов Европарламента, должны состояться в течение ближайших нескольких месяцев,
Кроме того, согласно новой резолюции:
самопровозглашенные власти Грузии не имеет легитимности,
Европейский парламент признает Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии,
Европарламент призывает Евросоюз ввести санкции в отношении ведущих грузинских политиков, а также провести новые выборы, которые являются единственным выходом из политического кризиса в Грузии.
депутаты Европарламента призывают международное сообщество присоединиться к бойкоту самопровозглашенной власти в Грузии, обвиняя их в подрыве демократии в стране и репрессиях против инакомыслящих.
Подобно предыдущей резолюции по Грузии, депутаты Европарламента требуют введения санкций в отношении основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, премьера Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси Кахи Каладзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, главы МВД Вахтанга Гомелаури и председателя партии Ираклия Гарибашвили.