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Патриархия Грузии осудила акт вандализма в храме Джвари
Патриархия Грузии осудила акт вандализма в храме Джвари
Sputnik Грузия
Распространяется информация о том, что указанное лицо (или лица) все еще находятся на территории Грузии, заявили в Патриархии 13.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-13T23:36+0400
2025-02-13T23:36+0400
2025-02-13T23:36+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Патриархия Грузии осудила акт вандализма, совершенный иностранцами в монастыре Джвари в городе Мцхета, назвав это оскорблением не только Православной Церкви, но всей Грузии. В заявлении Патриархии не уточняется, о каком конкретно факте идет речь, хотя в последние дни в соцсети распространили видеоролики с фактами осквернения монастыря Джвари. Неизвестный, не исключено, что их было больше, сделал надписи на стене монастыря и исполнил непристойный танец. Кроме того, по заявлению Патриархии, они обратились в МВД для выяснения обстоятельств. "Нами было направлено обращение в Министерство внутренних дел для установления достоверности фактов и соответствующего реагирования", – говорится в заявлении Патриархии. Джвари – грузинский монастырь и храм первой половины VII века. Он расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ города Мцхета. Здесь, согласно историческим источникам ("Обращение Грузии", "Жизнь картлийских царей"), воздвигла крест cвятая Нино. Монастырь Джвари считается шедевром грузинского церковного зодчества. Постройка типа "тетраконх" (к квадратному внутреннему подкупольному помещению примыкают четыре полуциркульных выступа) со временем стала типичной для храмов Грузии. В 1994 храм Джвари внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, джвари, юнеско, патриархия грузии, вандализм
грузия, новости, общество, джвари, юнеско, патриархия грузии, вандализм
Патриархия Грузии осудила акт вандализма в храме Джвари
Распространяется информация о том, что указанное лицо (или лица) все еще находятся на территории Грузии, заявили в Патриархии
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Патриархия Грузии осудила акт вандализма, совершенный иностранцами в монастыре Джвари в городе Мцхета, назвав это оскорблением не только Православной Церкви, но всей Грузии.
В заявлении Патриархии не уточняется, о каком конкретно факте идет речь, хотя в последние дни в соцсети распространили видеоролики с фактами осквернения монастыря Джвари. Неизвестный, не исключено, что их было больше, сделал надписи на стене монастыря и исполнил непристойный танец.
"Это оскорбительный акт со стороны гражданина (или граждан) иностранного государства не только против церкви, но и против всей страны. Распространяется информация о том, что указанное лицо (или лица) все еще находятся на территории Грузии, и звучали призывы к личной мести, что недопустимо", – говорится в заявлении Патриархии.
Кроме того, по заявлению Патриархии, они обратились в МВД для выяснения обстоятельств.
"Нами было направлено обращение в Министерство внутренних дел для установления достоверности фактов и соответствующего реагирования", – говорится в заявлении Патриархии.
Джвари – грузинский монастырь и храм первой половины VII века. Он расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ города Мцхета. Здесь, согласно историческим источникам ("Обращение Грузии", "Жизнь картлийских царей"), воздвигла крест cвятая Нино.
Монастырь Джвари считается шедевром грузинского церковного зодчества. Постройка типа "тетраконх" (к квадратному внутреннему подкупольному помещению примыкают четыре полуциркульных выступа) со временем стала типичной для храмов Грузии. В 1994 храм Джвари внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.