https://sputnik-georgia.ru/20250213/prava-potrebiteley-v-gruzii-budut-esche-bolshe-zaschischeny--razrabotano-10-standartov-292093139.html

Права потребителей в Грузии будут еще больше защищены – разработано 10 стандартов

Права потребителей в Грузии будут еще больше защищены – разработано 10 стандартов

Sputnik Грузия

Установленные стандарты отражают проблемные вопросы, выявленные в рамках дел, рассмотренных Агентством 13.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-13T09:05+0400

2025-02-13T09:05+0400

2025-02-13T09:05+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии (GCCA) разработало 10 стандартов для обеспечения исправного функционирования рынка и защиты прав и интересов потребителей, говорится в сообщении агентства. Права потребителей в Грузии активно защищаются после вступления в силу нового закона "О защите прав потребителей" с 1 июня 2022 года. Он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Что касается новых стандартов, то они разработаны в соответствии как с грузинским законом, так и с европейскими директивами и направлены на повышение уровня защиты прав потребителей в Грузии. Установленные стандарты отражают проблемные вопросы, выявленные в рамках дел, рассмотренных Агентством, и соответствующую передовую международную практику. Десять стандартов для защиты прав потребителей: Стандарт предварительного уведомления потребителя. При изменении торговой политики торговец обязан заранее, в разумные сроки, предоставить потребителям ясную и понятную информацию об изменении на грузинском языке. Стандарт обслуживания на грузинском языке. Пользователь имеет право запрашивать и получать информацию на государственном языке, незнание которого не может быть основанием для отказа в предоставлении услуг. Стандарт для ремонта товара. Гарантийный срок на ремонт товара устанавливается в размере 30 календарных дней и может быть продлен до 60 дней при наличии соответствующего обоснования. Стандарт указания цен в меню блюд. В барах и ресторанах в меню должна быть указана окончательная цена, включающая налог на добавленную стоимость и другие расходы. В том числе плату за обслуживание. Стандарт передачи визуально безупречного товара. Доказательством передачи товара в визуально безупречном состоянии потребителю является акт приема-передачи, в котором потребитель своей подписью подтверждает, что получил товар в визуально безупречном состоянии либо отказывается от проверки его визуального состояния, в результате чего ответственность переходит к нему. Стандарт предложения, ограниченного во времени (со скидкой). Недобросовестной коммерческой практикой является предложение продавцом товаров по специальной цене якобы за короткий промежуток времени, используя поддельные таймеры обратного отсчета. Стандарт указания цены за единицу товара. Для товаров, которые не расфасованы и взвешиваются/измеряются в присутствии потребителя, должна быть указана цена за единицу товара (1 кг, 1 литр, 1 метр и т. д.). Стандарт скидок и специальных предложений. При объявлении скидки продавец обязан указать три разные цены на товары и услуги: цену до скидки, цену со скидкой и самую низкую цену, предоставленную за последние 30 дней. Правило не распространяется на скоропортящиеся продукты или продукты с коротким сроком хранения, а также на лекарственные средства. Стандарт указания цены в рекламе. В рекламе, распространяемой с целью продажи конкретного товара или услуги, должна быть указана цена, а также другая существенная информация. Стандарт указания цены в социальных сетях. При предложении определенного товара или услуги в социальных сетях или других онлайн-платформах продавец обязан четко и понятно указывать цену. Согласно оценкам, представленным в отчете Еврокомиссии о расширении, Грузия добивается прогресса в направлении защиты потребителей, и часть рекомендаций Еврокомиссии 2023 года выполнена. В частности, в стране существует институциональная и правовая база защиты прав потребителей, соответствующая законодательству ЕС. В сентябре 2024 года Агентство конкуренции было названо победителем Всемирного банка по защите прав пользователей, эффективного рассмотрения заявок и решения вопроса в соответствии с интересами пользователя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей