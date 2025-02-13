https://sputnik-georgia.ru/20250213/razvitie-turizma-v-gruzii-napryamuyu-svyazano-s-bezopasnostyu-v-strane--deputat-292109783.html
Развитие туризма в Грузии напрямую связано с безопасностью в стране – депутат
Развитие туризма в Грузии напрямую связано с безопасностью в стране – депутат
Sputnik Грузия
Развитие туризма в Грузии напрямую связано с безопасностью в стране – депутат 13.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-13T18:49+0400
2025-02-13T18:49+0400
2025-02-13T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Туризм в Грузии стремительно развивается, что, помимо древней истории, традиций, природы и кухни, обусловлено безопасной обстановкой, написал депутат парламентского большинства Леван Мачавариани, комментируя рейтинг портала всемирной статистики World of Statistics. Грузия заняла четвертое место среди стран Европы, где туристы могут безопасно передвигаться не только днем, но и ночью, согласно рейтингу World of Statistics. На первом месте Хорватия, далее следуют Словения и Исландия. Данные World of Statistics основаны на результатах исследования организации Numbeo.com. Numbeo.com – крупнейшая в мире база данных о стоимости и качестве жизни людей в разных странах. Редакторы журнала оценивают страны, города и составляют рейтинги о жизни их населения. Исследования портала просматривают около 2,4 миллиона пользователей в месяц.Оценка стран идет по следующим показателям: безопасность, качество системы здравоохранения, вероятность стихийных бедствий, уровень загрязнения, индекс стоимости жизни в целом, покупательская способность каждого гражданина, соотношение цен на жилье с доходами местных жителей и сколько времени требуется жителям, чтобы добраться до работы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, безопасность
туризм, грузия, новости, безопасность
Развитие туризма в Грузии напрямую связано с безопасностью в стране – депутат
Развитие туризма в Грузии напрямую связано с безопасностью в стране – депутат
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Туризм в Грузии стремительно развивается, что, помимо древней истории, традиций, природы и кухни, обусловлено безопасной обстановкой, написал депутат парламентского большинства Леван Мачавариани, комментируя рейтинг портала всемирной статистики World of Statistics.
Грузия заняла четвертое место среди стран Европы, где туристы могут безопасно передвигаться не только днем, но и ночью, согласно рейтингу World of Statistics. На первом месте Хорватия, далее следуют Словения и Исландия.
"Кроме нашей древней культуры, уникальных традиций, прекрасной природы, восхитительной кухни и исключительного гостеприимства, есть еще одна причина, по которой туризм в нашей стране растет такими темпами", – написал Мачавариани в соцсети.
Данные World of Statistics основаны на результатах исследования организации Numbeo.com.
Numbeo.com – крупнейшая в мире база данных о стоимости и качестве жизни людей в разных странах. Редакторы журнала оценивают страны, города и составляют рейтинги о жизни их населения. Исследования портала просматривают около 2,4 миллиона пользователей в месяц.
Оценка стран идет по следующим показателям: безопасность, качество системы здравоохранения, вероятность стихийных бедствий, уровень загрязнения, индекс стоимости жизни в целом, покупательская способность каждого гражданина, соотношение цен на жилье с доходами местных жителей и сколько времени требуется жителям, чтобы добраться до работы.