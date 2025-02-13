https://sputnik-georgia.ru/20250213/svo-dlya-chego-rossiya-provodit-desovetizatsiyu-ukrainskogo-naftogaza-292102770.html
СВО: для чего Россия проводит "десоветизацию" украинского "Нафтогаза"
СВО: для чего Россия проводит "десоветизацию" украинского "Нафтогаза"
Sputnik Грузия
Почему российская армия наносит точечные удары по украинской энергетике, рассуждает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко. 13.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-13T12:55+0400
2025-02-13T12:55+0400
2025-02-13T12:55+0400
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Комбинированные, высокоточные, методичные удары российских войск по объектам украинской энергетики приближают транспортно-логистический коллапс ВСУ, паралич предприятий военно-промышленного комплекса и капитуляцию киевского режима. Риторика коллективного Запада о мирном урегулировании конфликта и неких гарантиях безопасности бандеровскому государству не отражает реальности СВО.Российская армия в ночь на 12 февраля нанесла новый комбинированный удар по целям на территории противника. Поражены предприятия ВПК и энергетического комплекса, военные аэродромы, арсеналы – в Киеве, Кривом Роге, Сумах, Николаеве, Днепропетровске, Житомире, Харькове. Горят объекты газодобычи украинского "Нафтогаза" под Полтавой, а также Гнединский ГПЗ в Черниговской области. Только на Полтавщину прилетели 19 крылатых, баллистических и авиационных управляемых ракет. Российские удары по "Нафтогазу" рикошетят по газоснабжению стран НАТО. Ситуация с голубым топливом в ЕС становится критической: запасы резко снизились, а цены выросли до рекордных значений.Стратегическая цель России – демилитаризация и денацификация Украины, капитуляция ВСУ и киевских марионеток, ликвидация украинского плацдарма НАТО. Вооруженные силы РФ уверенно владеют инициативой на поле боя, постоянно прирастают новыми, хорошо подготовленными и оснащенными дивизиями, уничтожают потенциал бандеровских войск и арсеналы западных "стран-доноров". Украинская армия образца февраля 2022 года (живая сила и боевая техника) за время спецоперации уничтожена как минимум трижды. На Западе не могут игнорировать подобные факты или компенсировать огромные потери подопытных украинцев.Зеленский сегодня отправился за помощью и гарантиями на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля. Это пафосное мероприятие традиционно способствует росту военных расходов, однако безопасности никому не гарантирует. История учит: за безопасностью необходимо обращаться в Москву. Многие западные политики предпочитают долгий и болезненный "танец на граблях" – слишком велико желание "дать Киеву еще больше оружия и денег". Конгресс США рассматривает законопроект о предоставлении права президенту Дональду Трампу поставлять оружие Украине по ленд-лизу.Миротворцы и фарисеиНарастающий темп российского наступления в конце 2024 года и в начале 2025-го необратимо приближает разгром ВСУ, безоговорочную капитуляцию киевского режима – это осознают на Западе и на Украине. Тем более неоднозначными кажутся заявления новой американской администрации о желании быстро "разрешить украинский конфликт справедливым миром".Войну венчает победа. Сложные решения требуют времени. Дипломатические договоренности "любят тишину". Излишний оптимизм здесь неуместен. Достижению прочного мира в Европе не способствует формат американского шоу в прямом эфире.Основные миротворцы имеют пока лишь "контуры плана" по Украине. По словам спецпредставителя США Кита Келлога, Вашингтон желает "просто остановить убийства", то есть прекратить боевые действия без всяких предварительных договоренностей, и лишь после прекращения огня якобы начнутся переговоры о мире. При отсутствии легитимных переговорщиков с украинской стороны и хронической недоговороспособности лидеров Евросоюза. Вероятно, Москве попытаются предложить даже не "Минск-3", а капитуляцию в ходе победоносного наступления российской армии. Такая "формула мира" буквально гарантирует России и Европе новую войну – сразу после ускоренной трансформации и перевооружения ВСУ десятками стран НАТО. Слишком велики долги киевского режима и геополитическая инерция Запада.Москва против любого сценария заморозки конфликта. Кремль неоднократно напоминал Западу, что прекращения огня не будет – до полного вывода украинских войск из четырех новых регионов РФ и конституционного отказа Украины от идеи вступления в НАТО. Хорватское издание Advance сегодня констатировало: "Россия не позволит втянуть себя в игру Трампа с угрозами и ловушками, позиция предельно ясна – мир на Украине возможен только после выполнения всех требований Путина".Комбинированные российские удары ежедневно напоминают Соединенным Штатам и странам альянса: без учета интересов РФ европейская безопасность недостижима, даже при повышении военных расходов до пяти процентов ВВП.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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Александр Хроленко
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россия, в мире, аналитика, украина, дональд трамп, нато, обострение ситуации вокруг украины, политика, киев, сша, владимир зеленский, колумнисты
россия, в мире, аналитика, украина, дональд трамп, нато, обострение ситуации вокруг украины, политика, киев, сша, владимир зеленский, колумнисты
СВО: для чего Россия проводит "десоветизацию" украинского "Нафтогаза"
Почему российская армия наносит точечные удары по украинской энергетике, рассуждает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Комбинированные, высокоточные, методичные удары российских войск по объектам украинской энергетики приближают транспортно-логистический коллапс ВСУ, паралич предприятий военно-промышленного комплекса и капитуляцию киевского режима. Риторика коллективного Запада о мирном урегулировании конфликта и неких гарантиях безопасности бандеровскому государству не отражает реальности СВО.
Российская армия в ночь на 12 февраля нанесла новый комбинированный удар по целям на территории противника. Поражены предприятия ВПК и энергетического комплекса, военные аэродромы, арсеналы – в Киеве, Кривом Роге, Сумах, Николаеве, Днепропетровске, Житомире, Харькове. Горят объекты газодобычи украинского "Нафтогаза" под Полтавой, а также Гнединский ГПЗ в Черниговской области. Только на Полтавщину прилетели 19 крылатых, баллистических и авиационных управляемых ракет. Российские удары по "Нафтогазу" рикошетят по газоснабжению стран НАТО. Ситуация с голубым топливом в ЕС становится критической: запасы резко снизились, а цены выросли до рекордных значений.
Стратегическая цель России – демилитаризация и денацификация Украины, капитуляция ВСУ и киевских марионеток, ликвидация украинского плацдарма НАТО. Вооруженные силы РФ уверенно владеют инициативой на поле боя, постоянно прирастают новыми, хорошо подготовленными и оснащенными дивизиями, уничтожают потенциал бандеровских войск и арсеналы западных "стран-доноров". Украинская армия образца февраля 2022 года (живая сила и боевая техника) за время спецоперации уничтожена как минимум трижды. На Западе не могут игнорировать подобные факты или компенсировать огромные потери подопытных украинцев.
Зеленский сегодня отправился за помощью и гарантиями на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля. Это пафосное мероприятие традиционно способствует росту военных расходов, однако безопасности никому не гарантирует. История учит: за безопасностью необходимо обращаться в Москву. Многие западные политики предпочитают долгий и болезненный "танец на граблях" – слишком велико желание "дать Киеву еще больше оружия и денег". Конгресс США рассматривает законопроект о предоставлении права президенту Дональду Трампу поставлять оружие Украине по ленд-лизу.
Нарастающий темп российского наступления в конце 2024 года и в начале 2025-го необратимо приближает разгром ВСУ, безоговорочную капитуляцию киевского режима – это осознают на Западе и на Украине. Тем более неоднозначными кажутся заявления новой американской администрации о желании быстро "разрешить украинский конфликт справедливым миром".
Войну венчает победа. Сложные решения требуют времени. Дипломатические договоренности "любят тишину". Излишний оптимизм здесь неуместен. Достижению прочного мира в Европе не способствует формат американского шоу в прямом эфире.
Основные миротворцы имеют пока лишь "контуры плана" по Украине. По словам спецпредставителя США Кита Келлога, Вашингтон желает "просто остановить убийства", то есть прекратить боевые действия без всяких предварительных договоренностей, и лишь после прекращения огня якобы начнутся переговоры о мире. При отсутствии легитимных переговорщиков с украинской стороны и хронической недоговороспособности лидеров Евросоюза. Вероятно, Москве попытаются предложить даже не "Минск-3", а капитуляцию в ходе победоносного наступления российской армии. Такая "формула мира" буквально гарантирует России и Европе новую войну – сразу после ускоренной трансформации и перевооружения ВСУ десятками стран НАТО. Слишком велики долги киевского режима и геополитическая инерция Запада.
Москва против любого сценария заморозки конфликта. Кремль неоднократно напоминал Западу, что прекращения огня не будет – до полного вывода украинских войск из четырех новых регионов РФ и конституционного отказа Украины от идеи вступления в НАТО. Хорватское издание Advance сегодня констатировало: "Россия не позволит втянуть себя в игру Трампа с угрозами и ловушками, позиция предельно ясна – мир на Украине возможен только после выполнения всех требований Путина".
Комбинированные российские удары ежедневно напоминают Соединенным Штатам и странам альянса: без учета интересов РФ европейская безопасность недостижима, даже при повышении военных расходов до пяти процентов ВВП.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции