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СВО: для чего Россия проводит "десоветизацию" украинского "Нафтогаза"

СВО: для чего Россия проводит "десоветизацию" украинского "Нафтогаза"

Sputnik Грузия

Почему российская армия наносит точечные удары по украинской энергетике, рассуждает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко. 13.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-13T12:55+0400

2025-02-13T12:55+0400

2025-02-13T12:55+0400

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Комбинированные, высокоточные, методичные удары российских войск по объектам украинской энергетики приближают транспортно-логистический коллапс ВСУ, паралич предприятий военно-промышленного комплекса и капитуляцию киевского режима. Риторика коллективного Запада о мирном урегулировании конфликта и неких гарантиях безопасности бандеровскому государству не отражает реальности СВО.Российская армия в ночь на 12 февраля нанесла новый комбинированный удар по целям на территории противника. Поражены предприятия ВПК и энергетического комплекса, военные аэродромы, арсеналы – в Киеве, Кривом Роге, Сумах, Николаеве, Днепропетровске, Житомире, Харькове. Горят объекты газодобычи украинского "Нафтогаза" под Полтавой, а также Гнединский ГПЗ в Черниговской области. Только на Полтавщину прилетели 19 крылатых, баллистических и авиационных управляемых ракет. Российские удары по "Нафтогазу" рикошетят по газоснабжению стран НАТО. Ситуация с голубым топливом в ЕС становится критической: запасы резко снизились, а цены выросли до рекордных значений.Стратегическая цель России – демилитаризация и денацификация Украины, капитуляция ВСУ и киевских марионеток, ликвидация украинского плацдарма НАТО. Вооруженные силы РФ уверенно владеют инициативой на поле боя, постоянно прирастают новыми, хорошо подготовленными и оснащенными дивизиями, уничтожают потенциал бандеровских войск и арсеналы западных "стран-доноров". Украинская армия образца февраля 2022 года (живая сила и боевая техника) за время спецоперации уничтожена как минимум трижды. На Западе не могут игнорировать подобные факты или компенсировать огромные потери подопытных украинцев.Зеленский сегодня отправился за помощью и гарантиями на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля. Это пафосное мероприятие традиционно способствует росту военных расходов, однако безопасности никому не гарантирует. История учит: за безопасностью необходимо обращаться в Москву. Многие западные политики предпочитают долгий и болезненный "танец на граблях" – слишком велико желание "дать Киеву еще больше оружия и денег". Конгресс США рассматривает законопроект о предоставлении права президенту Дональду Трампу поставлять оружие Украине по ленд-лизу.Миротворцы и фарисеиНарастающий темп российского наступления в конце 2024 года и в начале 2025-го необратимо приближает разгром ВСУ, безоговорочную капитуляцию киевского режима – это осознают на Западе и на Украине. Тем более неоднозначными кажутся заявления новой американской администрации о желании быстро "разрешить украинский конфликт справедливым миром".Войну венчает победа. Сложные решения требуют времени. Дипломатические договоренности "любят тишину". Излишний оптимизм здесь неуместен. Достижению прочного мира в Европе не способствует формат американского шоу в прямом эфире.Основные миротворцы имеют пока лишь "контуры плана" по Украине. По словам спецпредставителя США Кита Келлога, Вашингтон желает "просто остановить убийства", то есть прекратить боевые действия без всяких предварительных договоренностей, и лишь после прекращения огня якобы начнутся переговоры о мире. При отсутствии легитимных переговорщиков с украинской стороны и хронической недоговороспособности лидеров Евросоюза. Вероятно, Москве попытаются предложить даже не "Минск-3", а капитуляцию в ходе победоносного наступления российской армии. Такая "формула мира" буквально гарантирует России и Европе новую войну – сразу после ускоренной трансформации и перевооружения ВСУ десятками стран НАТО. Слишком велики долги киевского режима и геополитическая инерция Запада.Москва против любого сценария заморозки конфликта. Кремль неоднократно напоминал Западу, что прекращения огня не будет – до полного вывода украинских войск из четырех новых регионов РФ и конституционного отказа Украины от идеи вступления в НАТО. Хорватское издание Advance сегодня констатировало: "Россия не позволит втянуть себя в игру Трампа с угрозами и ловушками, позиция предельно ясна – мир на Украине возможен только после выполнения всех требований Путина".Комбинированные российские удары ежедневно напоминают Соединенным Штатам и странам альянса: без учета интересов РФ европейская безопасность недостижима, даже при повышении военных расходов до пяти процентов ВВП.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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