Два лебедя в одном и улыбающийся арбуз: самые смешные фото недели

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с сыном и президентом США Дональдом Трампом во время подписания указа в Овальном кабинете Белого дома.
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с сыном и президентом США Дональдом Трампом во время подписания указа в Овальном кабинете Белого дома.
Лебеди зимуют на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
Лебеди зимуют на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
Певица Жанель Монэ на церемонии вручения премии Гильдии дизайнеров костюмов в Лос-Анджелесе.
Певица Жанель Монэ на церемонии вручения премии Гильдии дизайнеров костюмов в Лос-Анджелесе.
Кот бежит по корту во время матча на теннисном турнире WTA Qatar TotalEnergies Open 2025 в Дохе.
Кот бежит по корту во время матча на теннисном турнире WTA Qatar TotalEnergies Open 2025 в Дохе.
Селфи во время финала чемпионата Masters Agility Championship на выставке собак Вестминстерского клуба собаководства в в Нью-Йорке.
Селфи во время финала чемпионата Masters Agility Championship на выставке собак Вестминстерского клуба собаководства в в Нью-Йорке.
Арбузы в супермаркете в Китае.
Арбузы в супермаркете в Китае.
Собака гоняется за утками во время соревнований по аджилити на 149-й ежегодной выставке собак Вестминстерского клуба собаководства в Нью-Йорке.
Собака гоняется за утками во время соревнований по аджилити на 149-й ежегодной выставке собак Вестминстерского клуба собаководства в Нью-Йорке.
Чирлидер NFL на стадионе Pan American в Новом Орлеане.
Чирлидер NFL на стадионе Pan American в Новом Орлеане.
Президент Франции Эммануэль Макрон с роботом на саммите по развитию искусственного интеллекта в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон с роботом на саммите по развитию искусственного интеллекта в Париже.