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Два лебедя в одном и улыбающийся арбуз: самые смешные фото недели
Два лебедя в одном и улыбающийся арбуз: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 14.02.2025, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Два лебедя в одном и улыбающийся арбуз: самые смешные фото недели

16:45 14.02.2025
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / Andrew Harnik

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с сыном и президентом США Дональдом Трампом во время подписания указа в Овальном кабинете Белого дома.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с сыном и президентом США Дональдом Трампом во время подписания указа в Овальном кабинете Белого дома. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Andrew Harnik

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с сыном и президентом США Дональдом Трампом во время подписания указа в Овальном кабинете Белого дома.

© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк

Лебеди зимуют на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.

Лебеди зимуют на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника &quot;Лебединый&quot; в Алтайском крае. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
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Лебеди зимуют на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.

© AP Photo / Chris Pizzello

Певица Жанель Монэ на церемонии вручения премии Гильдии дизайнеров костюмов в Лос-Анджелесе.

Певица Жанель Монэ на церемонии вручения премии Гильдии дизайнеров костюмов в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Chris Pizzello

Певица Жанель Монэ на церемонии вручения премии Гильдии дизайнеров костюмов в Лос-Анджелесе.

© Getty Images / NurPhoto/Noushad Thekkayil/

Кот бежит по корту во время матча на теннисном турнире WTA Qatar TotalEnergies Open 2025 в Дохе.

Кот бежит по корту во время матча на теннисном турнире WTA Qatar TotalEnergies Open 2025 в Дохе. - Sputnik Грузия
4/10
© Getty Images / NurPhoto/Noushad Thekkayil/

Кот бежит по корту во время матча на теннисном турнире WTA Qatar TotalEnergies Open 2025 в Дохе.

© AP Photo / Heather Khalifa

Селфи во время финала чемпионата Masters Agility Championship на выставке собак Вестминстерского клуба собаководства в в Нью-Йорке.

Селфи во время финала чемпионата Masters Agility Championship на выставке собак Вестминстерского клуба собаководства в в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Heather Khalifa

Селфи во время финала чемпионата Masters Agility Championship на выставке собак Вестминстерского клуба собаководства в в Нью-Йорке.

© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

Арбузы в супермаркете в Китае.

Арбузы в супермаркете в Китае. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

Арбузы в супермаркете в Китае.

© Getty Images / Andres Kudacki

Собака гоняется за утками во время соревнований по аджилити на 149-й ежегодной выставке собак Вестминстерского клуба собаководства в Нью-Йорке.

Собака гоняется за утками во время соревнований по аджилити на 149-й ежегодной выставке собак Вестминстерского клуба собаководства в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
7/10
© Getty Images / Andres Kudacki

Собака гоняется за утками во время соревнований по аджилити на 149-й ежегодной выставке собак Вестминстерского клуба собаководства в Нью-Йорке.

© AP Photo / Vera Nieuwenhuis/Content Services for NFL

Чирлидер NFL на стадионе Pan American в Новом Орлеане.

Чирлидер NFL на стадионе Pan American в Новом Орлеане. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Vera Nieuwenhuis/Content Services for NFL

Чирлидер NFL на стадионе Pan American в Новом Орлеане.

© AP Photo / Aurelien Morissard

Президент Франции Эммануэль Макрон с роботом на саммите по развитию искусственного интеллекта в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон с роботом на саммите по развитию искусственного интеллекта в Париже. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Aurelien Morissard

Президент Франции Эммануэль Макрон с роботом на саммите по развитию искусственного интеллекта в Париже.

© photo: Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкДевочка катается с горки на Суздальских озерах в Санкт-Петербурге.
Девочка катается с собакой с горки на Суздальских озерах в Санкт-Петербурге - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Alexei Danichev
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Девочка катается с горки на Суздальских озерах в Санкт-Петербурге.
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