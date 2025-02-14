https://sputnik-georgia.ru/20250214/292125380.html

Вашингтон бросил НАТО "под танк"

Вашингтон бросил НАТО "под танк"

Sputnik Грузия

США помогали Киеву поставками оружия и боеприпасов "столько, сколько нужно", пока не убедились: не в коня капуста. Россия побеждает. Американцы вынуждены... 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T21:51+0400

2025-02-14T21:51+0400

2025-02-14T21:51+0400

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Обстоятельный разговор 12 февраля президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина (по инициативе американской стороны) означает: мир уже не будет прежним. Москва и Вашингтон формируют переговорные группы для решения сложных проблем безопасности. Европа лицемерно оскорбилась беседой президента США с российским президентом "без согласования общей с ЕС позиции" по несуществующим суверенитету и территориальной целостности Украины.Однако киевский режим и ЕС не должны быть частью переговоров по украинскому конфликту. Идеология Трампа "Америка прежде всего" рассматривает каждую проблему или альянс как "ценностное предложение" (в долларах). Такой подход освобождает президента США от влияния убыточных союзников (неудачников) и советников, погруженных во внешнеполитическую мифологию Запада.Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на заседании контактной группы "Рамштайн" в Брюсселе заявил: "США не верят, что членство Украины в НАТО станет "реалистичным" итогом любого мирного урегулирования с Россией". И пока союзники выходили из политического нокдауна, добавил еще несколько программных определений (ударов):Горькая правдаПрезидент США Дональд Трамп подтвердил объективность, легитимность и неизбежность изложенной Хегсетом программы: Пентагон – вне Украины, которая вне НАТО и в границах реальности, а союзники должны изрядно раскошелиться. Разумеется, в пользу американского ВПК.Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолтцу и специальному посланнику Стиву Виткоффу "возглавить переговоры, которые будут успешными". На Западе обреченно ожидают мирного соглашения, "по которому Россия сохранит контроль над всей территорией", освобожденной с 2022 года.Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) оперативно опубликовал свой "Военный баланс", из которого следует, что европейские страны "не могут тратить на оборону 5% своего ВВП". Военные расходы в Европе в 2024 году выросли на 11%, а за последние десять лет – на 50%. Если европейские члены НАТО сохранят темп роста на уровне 2024-го, военные расходы достигнут в среднем 3% ВВП (увеличение расходов на 241 млрд евро) – в течение пяти лет. Уровня 5% (рост военных расходов на 723 млрд евро) союзники смогут достичь в течение десяти лет. На фоне таких "потерь" украинская проблематика просто меркнет. И все же США не должны платить за европейскую безопасность.Горькая правда Трампа для Европы: "Вечеринка окончена" – не эквивалент горбачевской "перестройки". Вашингтон вынужден менять стратегию из-за истощения ресурсов США и ЕС – всего за три года прокси-войны. Члены НАТО в 2024 году перевыполнили план военной помощи Украине, потратив на это 50 млрд долларов вместо обещанных 40 млрд долларов. И все же последний американский пакет для ВСУ на 61 млрд долларов опустеет к середине 2025 года, а Европа в ближайшие годы не сумеет компенсировать "железный поток" из США.С другой стороны, Россия эффективно наращивает военный потенциал, готовится к затяжному конфликту и даже прямому военному противостоянию с НАТО. Безусловно, "украинский проект" – не последний поход Запада в стиле Drang nach Osten. Однако за три года СВО Россия многое сделала для формирования нового многополярного мира и неделимой системы безопасности.Что будет с бандеровской Украиной? Кровавый спектакль подходит к концу, и мало кого интересует мнение тупого орудия, которым пытались "нанести стратегическое поражение" России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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в мире, россия, аналитика, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, нато, пентагон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины