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Движение в тбилисском метро восстановлено
Движение в тбилисском метро восстановлено
Sputnik Грузия
Первая линия Тбилисского метрополитена продолжала работать в обычном режиме 14.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-14T17:53+0400
2025-02-14T17:53+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Движение на Сабурталинской линии тбилисского метрополитена восстановлена спустя более двух часов, говорится в заявлении Транспортной компании Тбилиси. Пассажирские перевозки временно не могли лосуществляться из-за технической неисправности метро примерно с 13:00 по местному времени. В целях устранению неисправности на месте работали сотрудники соответствующих служб Транспортной компании Тбилиси. Все это время, первая линия Тбилисского метрополитена продолжала работать в обычном режиме. На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, общество, происшествия, тбилиси, тбилисский метрополитен
грузия, новости, общество, происшествия, тбилиси, тбилисский метрополитен
Движение в тбилисском метро восстановлено
17:53 14.02.2025 (обновлено: 17:54 14.02.2025)
Первая линия Тбилисского метрополитена продолжала работать в обычном режиме
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Движение на Сабурталинской линии тбилисского метрополитена восстановлена спустя более двух часов, говорится в заявлении Транспортной компании Тбилиси.
Пассажирские перевозки временно не могли лосуществляться из-за технической неисправности метро примерно с 13:00 по местному времени.
В целях устранению неисправности на месте работали сотрудники соответствующих служб Транспортной компании Тбилиси.
Все это время, первая линия Тбилисского метрополитена продолжала работать в обычном режиме.
На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.