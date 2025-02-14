https://sputnik-georgia.ru/20250214/ekonomika-gruzii-prodolzhit-aktivno-rasti--premer-292114924.html

Экономика Грузии продолжит активно расти – премьер

Экономика Грузии продолжит активно расти – премьер

Sputnik Грузия

Определенные силы, связанные с радикальной оппозицией, пытаются создать негативные ожидания относительно экономического развития Грузии, заявил премьер 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T10:52+0400

2025-02-14T10:52+0400

2025-02-14T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Январь был очень активным в экономическом плане, в Грузии большой рост внешней торговли, что должно продолжиться в течение всего 2025 года, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя новые данные внешнеторгового оборота Грузии. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе 2025 года вырос на 39,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил 2 миллиарда долларов. За отчетный период импорт вырос на 45,4% и составил 1,6 миллиарда долларов, а рост экспорта составил 19,3% – 403,8 миллиона долларов. Премьер отметил, что определенные силы, связанные с радикальной оппозицией, пытаются создать негативные ожидания относительно экономического развития Грузии, хотя факты говорят об обратном. По его словам, правительство страны активно работает для развития экономики, и те визиты которые осуществляются в соседние страны, страны Центральной Азии, арабские государства, служат дальнейшему ускорению экономического развития Грузии. Кобахидзе отметил, что мечта отдельных сил помешать экономическому развитию Грузии не осуществится, и напротив, быстрое экономическое развитие страны продолжится. Инвестиция Emaar Properties/Eagle Hills В рамках визита премьера Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии. На эти деньги будет реализован проект многофункциональной застройки и создана многофункциональная инфраструктура как в Тбилиси, так и на черноморских курортах Грузии – в Батуми и Гонио (АР Аджария). Инвестиция будет распределена примерно на пять лет, до завершения проекта. Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, политика, ираклий кобахидзе, оаэ, инвестиции