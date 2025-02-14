https://sputnik-georgia.ru/20250214/esli-smozhem-dogovoritsya---vitse-prezident-ssha-o-vozmozhnosti-perezagruzki-s-rossiey-292116722.html

Если сможем договориться – вице-президент США о возможности перезагрузки с Россией

Если сможем договориться – вице-президент США о возможности перезагрузки с Россией

Sputnik Грузия

Вице-президент США Вэнс не исключил, что может появиться возможность пересмотреть отношения с Россией, если им удастся убедить Москву остановить конфликт на... 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T10:34+0400

2025-02-14T10:34+0400

2025-02-14T10:48+0400

в мире

россия

украина

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/07/265040639_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_a29c56e12db64d489c4ff0a22e437674.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Успешное достижение соглашения по украинскому конфликту может стать предпосылкой для перезагрузки отношений с Россией, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. Администрация президента Дональда Трампа будет стремиться убедить Россию, что она добьется большего за столом переговоров, чем при продолжении конфликта, заявил Вэнс в интервью американскому изданию. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин и Россия открыты для мирных переговоров, это последовательная позиция, и она хорошо известна в мире. В МИД РФ заявляли, что российская сторона остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине, выступает "за действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование кризиса, которое достижимо только путем искоренения его первопричин".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, мид россии