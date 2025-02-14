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Если сможем договориться – вице-президент США о возможности перезагрузки с Россией
Если сможем договориться – вице-президент США о возможности перезагрузки с Россией
Sputnik Грузия
Вице-президент США Вэнс не исключил, что может появиться возможность пересмотреть отношения с Россией, если им удастся убедить Москву остановить конфликт на... 14.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-14T10:34+0400
2025-02-14T10:34+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Успешное достижение соглашения по украинскому конфликту может стать предпосылкой для перезагрузки отношений с Россией, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. Администрация президента Дональда Трампа будет стремиться убедить Россию, что она добьется большего за столом переговоров, чем при продолжении конфликта, заявил Вэнс в интервью американскому изданию. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин и Россия открыты для мирных переговоров, это последовательная позиция, и она хорошо известна в мире. В МИД РФ заявляли, что российская сторона остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине, выступает "за действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование кризиса, которое достижимо только путем искоренения его первопричин".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, мид россии
в мире, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, мид россии
Если сможем договориться – вице-президент США о возможности перезагрузки с Россией
10:34 14.02.2025 (обновлено: 10:48 14.02.2025)
Вице-президент США Вэнс не исключил, что может появиться возможность пересмотреть отношения с Россией, если им удастся убедить Москву остановить конфликт на Украине
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Успешное достижение соглашения по украинскому конфликту может стать предпосылкой для перезагрузки отношений с Россией, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Администрация президента Дональда Трампа будет стремиться убедить Россию, что она добьется большего за столом переговоров, чем при продолжении конфликта, заявил Вэнс в интервью американскому изданию.
"Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного соглашения по Украине", – сообщает РИА Новости.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин и Россия открыты для мирных переговоров, это последовательная позиция, и она хорошо известна в мире.
В МИД РФ заявляли, что российская сторона остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине, выступает "за действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование кризиса, которое достижимо только путем искоренения его первопричин".