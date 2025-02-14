https://sputnik-georgia.ru/20250214/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--tochnyy-prognoz-sinoptikov-292126289.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидается ясная погода, температура воздуха днем составит +10...+12 градусов 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T23:32+0400

2025-02-14T23:32+0400

2025-02-15T00:38+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Дожди ожидаются в отдельных районах Грузии 15-17 февраля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидается ясная погода, температура воздуха днем составит +10...+12 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 15 февраля погода без осадков, а 16-17 февраля – местами дождь. Температура днем поднимется до +13...+15 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 15 февраля сохранится сухая погода, а 16-17 февраля пойдут дожди. Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) 15 февраля погода будет ясной, а 16-17 февраля местами ожидаются дожди. Столбик термометра днем поднимется до +9...+11 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 15 февраля сохранится сухая погода, а 16-17 числа пойдет снег. Температура воздуха днем будет +3...+5 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 15-16 февраля сохранится погода без осадков, а 17 числа местами ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит +11...+13 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается сухая погода 15-16 февраля, а 17 февраля – местами дожди. Температура воздуха днем прогреется до +12...+14 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 15-16 февраля сохранится сухая погода, 17 февраля местами пойдет снег. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 15 февраля сохранится ясная погода, а 16-17 февраля местами пойдет снег. Температура воздуха днем поднимется до отметки +1...+3 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии