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Кризис в Европе является следствием ее собственных действий – Вэнс

Кризис в Европе является следствием ее собственных действий – Вэнс

Sputnik Грузия

США больше волнует отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, заявил вице-президент США 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T19:42+0400

2025-02-14T19:42+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Кризис, с которым сталкивается Европа, является следствием ее собственных действий, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции.Он отметил, что США больше волнует отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей. Он заявил, что проблема ЕС заключается в том, что власти там должны подтвердить свой мандат на демократию, они не должны вредить оппонентам, сажать их в тюрьмы, давить на средства массовой информации.Вину за миграционный кризис в Европе вице-президент США возложил на европейских политиков, принимавших "осознанные решения" в последние годы. И добавил: этот кризис не возник из вакуума.Он отметил, что многие политики в Европе выступают за пересмотр нынешней ситуации, и этот подход поддерживают на другой стороне Атлантики.Говоря о европейских проблемах, он упомянул отмену выборов в Румынии, подчеркнул, что похожая угроза есть и в Германии.Выборы в Румынии были отменены на основе "хлипких подозрений" (о "российском следе" – ред), заявил вице-президент США.Немалую часть своей речи Вэнс посвятил ситуации со свободой слова и дезинформацией, которая, как признал он, шла в том числе и от прежней американской администрации.В частности он заявил, что именно США дезинформировали общественность в отношении причин пандемии коронавируса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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