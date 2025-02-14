Кризис в Европе является следствием ее собственных действий – Вэнс
19:42 14.02.2025 (обновлено: 20:41 14.02.2025)
© AP Photo / Pool/Kevin LamarqueИзбранный вице-президент Джей Ди Вэнс принимает присягу на 60-й церемонии инаугурации в Ротонде Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Pool/Kevin Lamarque
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США больше волнует отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, заявил вице-президент США
ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Кризис, с которым сталкивается Европа, является следствием ее собственных действий, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции.
Он отметил, что США больше волнует отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей. Он заявил, что проблема ЕС заключается в том, что власти там должны подтвердить свой мандат на демократию, они не должны вредить оппонентам, сажать их в тюрьмы, давить на средства массовой информации.
"Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, это не Россия, это не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Меня беспокоит угроза, исходящая изнутри Европы. Ее отход от фундаментальных ценностей, общих с Соединенными Штатами Америки", – сказал Вэнс.
Вину за миграционный кризис в Европе вице-президент США возложил на европейских политиков, принимавших "осознанные решения" в последние годы. И добавил: этот кризис не возник из вакуума.
Он отметил, что многие политики в Европе выступают за пересмотр нынешней ситуации, и этот подход поддерживают на другой стороне Атлантики.
"Наш общий кризис – дело наших собственных рук. Если вы бежите в испуге от собственных избирателей, мы ничем не можем вам помочь. И вы ничего не можете сделать для американских граждан, избравших меня и Трампа", – сказал Вэнс.
Говоря о европейских проблемах, он упомянул отмену выборов в Румынии, подчеркнул, что похожая угроза есть и в Германии.
Выборы в Румынии были отменены на основе "хлипких подозрений" (о "российском следе" – ред), заявил вице-президент США.
В декабре Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, среди которых упоминалось и возможное вмешательство России.
Немалую часть своей речи Вэнс посвятил ситуации со свободой слова и дезинформацией, которая, как признал он, шла в том числе и от прежней американской администрации.
В частности он заявил, что именно США дезинформировали общественность в отношении причин пандемии коронавируса.