Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250214/krizis-v-evrope-yavlyaetsya-sledstviem-ee-sobstvennykh--deystviy---vens-292124995.html
Кризис в Европе является следствием ее собственных действий – Вэнс
Кризис в Европе является следствием ее собственных действий – Вэнс
Sputnik Грузия
США больше волнует отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, заявил вице-президент США 14.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-14T19:42+0400
2025-02-14T20:41+0400
в мире
европа
сша
румыния
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/15/291829313_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_3daa81f158db2da76792ce13b5770f47.jpg
ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Кризис, с которым сталкивается Европа, является следствием ее собственных действий, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции.Он отметил, что США больше волнует отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей. Он заявил, что проблема ЕС заключается в том, что власти там должны подтвердить свой мандат на демократию, они не должны вредить оппонентам, сажать их в тюрьмы, давить на средства массовой информации.Вину за миграционный кризис в Европе вице-президент США возложил на европейских политиков, принимавших "осознанные решения" в последние годы. И добавил: этот кризис не возник из вакуума.Он отметил, что многие политики в Европе выступают за пересмотр нынешней ситуации, и этот подход поддерживают на другой стороне Атлантики.Говоря о европейских проблемах, он упомянул отмену выборов в Румынии, подчеркнул, что похожая угроза есть и в Германии.Выборы в Румынии были отменены на основе "хлипких подозрений" (о "российском следе" – ред), заявил вице-президент США.Немалую часть своей речи Вэнс посвятил ситуации со свободой слова и дезинформацией, которая, как признал он, шла в том числе и от прежней американской администрации.В частности он заявил, что именно США дезинформировали общественность в отношении причин пандемии коронавируса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
европа
сша
румыния
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/15/291829313_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_216471fa3dab81d560aa4ac4a1dff602.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
в мире, европа, сша, румыния, политика
в мире, европа, сша, румыния, политика

Кризис в Европе является следствием ее собственных действий – Вэнс

19:42 14.02.2025 (обновлено: 20:41 14.02.2025)
© AP Photo / Pool/Kevin LamarqueИзбранный вице-президент Джей Ди Вэнс принимает присягу на 60-й церемонии инаугурации в Ротонде Капитолия в Вашингтоне
Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс принимает присягу на 60-й церемонии инаугурации в Ротонде Капитолия в Вашингтоне - Sputnik Грузия, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Pool/Kevin Lamarque
Подписаться
США больше волнует отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, заявил вице-президент США
ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Кризис, с которым сталкивается Европа, является следствием ее собственных действий, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции.
Он отметил, что США больше волнует отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей. Он заявил, что проблема ЕС заключается в том, что власти там должны подтвердить свой мандат на демократию, они не должны вредить оппонентам, сажать их в тюрьмы, давить на средства массовой информации.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, это не Россия, это не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Меня беспокоит угроза, исходящая изнутри Европы. Ее отход от фундаментальных ценностей, общих с Соединенными Штатами Америки", – сказал Вэнс.

Вину за миграционный кризис в Европе вице-президент США возложил на европейских политиков, принимавших "осознанные решения" в последние годы. И добавил: этот кризис не возник из вакуума.
Он отметил, что многие политики в Европе выступают за пересмотр нынешней ситуации, и этот подход поддерживают на другой стороне Атлантики.

"Наш общий кризис – дело наших собственных рук. Если вы бежите в испуге от собственных избирателей, мы ничем не можем вам помочь. И вы ничего не можете сделать для американских граждан, избравших меня и Трампа", – сказал Вэнс.

Говоря о европейских проблемах, он упомянул отмену выборов в Румынии, подчеркнул, что похожая угроза есть и в Германии.
Выборы в Румынии были отменены на основе "хлипких подозрений" (о "российском следе" – ред), заявил вице-президент США.
В декабре Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, среди которых упоминалось и возможное вмешательство России.
Немалую часть своей речи Вэнс посвятил ситуации со свободой слова и дезинформацией, которая, как признал он, шла в том числе и от прежней американской администрации.
В частности он заявил, что именно США дезинформировали общественность в отношении причин пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0