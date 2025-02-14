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Одна ветка метро в Тбилиси не работает уже два часа

Одна ветка метро в Тбилиси не работает уже два часа

Sputnik Грузия

На месте работают сотрудники соответствующих служб Транспортной компании Тбилиси по устранению неисправности 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена не работает почти два часа, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании. Согласно информации компании, из-за технической неисправности метро не может осуществлять пассажирские перевозки примерно с 13:00 по местному времени. На месте работают сотрудники соответствующих служб Транспортной компании Тбилиси по устранению неисправности. Первая линия Тбилисского метрополитена продолжает работать в обычном режиме. На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, общество, тбилисский метрополитен, происшествия