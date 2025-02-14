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Поезд Ереван-Тбилиси-Ереван поедет со скидкой

Поезд Ереван-Тбилиси-Ереван поедет со скидкой

Sputnik Грузия

Жители Еревана и Тбилиси смогут воспользоваться междугородним поездом с ощутимой скидкой 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Пресс-служба компании ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД) сообщила о введении 25-процентных весенних скидок на билеты поезда Ереван-Тбилиси-Ереван.Отмечается, что международный поезд Ереван-Тбилиси-Ереван отправляется из столицы Армении по четным дням месяца, из столицы Грузии – по нечетным. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. В марте 2016 года открылся Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования для поддержки поисково-спасательных операций, ликвидации последствий землетрясений, оползней, лавин, тушения пожаров, доставки гуманитарной помощи, повышения квалификации персонала национальных чрезвычайных служб. Центр размещен на территории бывшей базы связи Вооруженных сил СССР в пригороде Еревана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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