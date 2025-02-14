https://sputnik-georgia.ru/20250214/poezd-erevan-tbilisi-erevan-poedet-so-skidkoy-292119318.html
Поезд Ереван-Тбилиси-Ереван поедет со скидкой
Поезд Ереван-Тбилиси-Ереван поедет со скидкой
Sputnik Грузия
Жители Еревана и Тбилиси смогут воспользоваться междугородним поездом с ощутимой скидкой 14.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-14T14:30+0400
2025-02-14T14:30+0400
2025-02-14T14:35+0400
новости
грузия
армения
тбилиси
ереван
ржд
юкжд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281451431_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_0652db4d1d19b38932e5680690c819d6.jpg
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Пресс-служба компании ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД) сообщила о введении 25-процентных весенних скидок на билеты поезда Ереван-Тбилиси-Ереван.Отмечается, что международный поезд Ереван-Тбилиси-Ереван отправляется из столицы Армении по четным дням месяца, из столицы Грузии – по нечетным. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. В марте 2016 года открылся Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования для поддержки поисково-спасательных операций, ликвидации последствий землетрясений, оползней, лавин, тушения пожаров, доставки гуманитарной помощи, повышения квалификации персонала национальных чрезвычайных служб. Центр размещен на территории бывшей базы связи Вооруженных сил СССР в пригороде Еревана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
армения
тбилиси
ереван
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281451431_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ec07d6e00fbd38a65ac440bec44c185d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, армения, тбилиси, ереван, ржд, юкжд
новости, грузия, армения, тбилиси, ереван, ржд, юкжд
Поезд Ереван-Тбилиси-Ереван поедет со скидкой
14:30 14.02.2025 (обновлено: 14:35 14.02.2025)
Жители Еревана и Тбилиси смогут воспользоваться междугородним поездом с ощутимой скидкой
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Пресс-служба компании ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД) сообщила о введении 25-процентных весенних скидок на билеты поезда Ереван-Тбилиси-Ереван.
Отмечается, что международный поезд Ереван-Тбилиси-Ереван отправляется из столицы Армении по четным дням месяца, из столицы Грузии – по нечетным.
"Компания "Южно-Кавказская железная дорога" объявляет весенние скидки на приобретение билетов на международный поезд Ереван-Тбилиси-Ереван. В частности, с 22 февраля будут действовать скидки в 25% от текущей стоимости билетов по всем категориям билетов: плацкарт, купе, СВ", – говорится в сообщении.
Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
В марте 2016 года открылся Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования для поддержки поисково-спасательных операций, ликвидации последствий землетрясений, оползней, лавин, тушения пожаров, доставки гуманитарной помощи, повышения квалификации персонала национальных чрезвычайных служб.
Центр размещен на территории бывшей базы связи Вооруженных сил СССР в пригороде Еревана.