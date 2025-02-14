https://sputnik-georgia.ru/20250214/strana-bolshe-ne-odinoka-v-prodvizhenii-mira-na-ukraine---glava-mid-vengrii-292116910.html
Страна "больше не одинока" в продвижении мира на Украине – глава МИД Венгрии
Страна "больше не одинока" в продвижении мира на Украине – глава МИД Венгрии
Sputnik Грузия
Мирная инициатива президента США Трампа по Украине указала на верность политики Венгрии и ошибочность общеевропейской 14.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-14T10:46+0400
2025-02-14T10:46+0400
2025-02-14T10:50+0400
в мире
украина
дональд трамп
петер сийярто
венгрия
сша
россия
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23567/07/235670723_0:121:3084:1856_1920x0_80_0_0_3a7fa029324a46cbf808ff6208dea0ab.jpg
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия после прихода Дональда Трампа к власти в США "больше не одинока" в вопросе продвижения мира на Украине, новый глава Белого дома сделал обсуждение мирных инициатив легитимным, сообщает РИА Новости. "Очень важно, что говорить о мире вообще стало возможным. До президента Трампа, если вы говорили о мире, на вас сразу же ставили клеймо: либо друг (главы МИД РФ Сергея – ред.) Лаврова, либо шпион (президента РФ Владимира – ред.) Путина, пропагандист Кремля, кто угодно – не очень высокий уровень стандартов интеллектуальной дискуссии. Теперь, когда президент Трамп открыто говорит о желании и необходимости мира, говорить о мире стало законно, и я думаю, что это первый очень важный шаг, а открыто говорить о необходимости прямого разговора с Россией – это, опять же, абсолютно новый феномен. Раньше об этом говорили только мы, за что подвергались нападкам. Но теперь мы больше не одиноки", – сказал министр. Сийярто также выразил надежду, что эти "важные шаги" в конечном итоге приведут к миру. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
украина
венгрия
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23567/07/235670723_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4c0a70aa61957aa391aa27bc09ad2091.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, украина, дональд трамп, петер сийярто, венгрия, сша, россия, обострение ситуации вокруг украины
в мире, украина, дональд трамп, петер сийярто, венгрия, сша, россия, обострение ситуации вокруг украины
Страна "больше не одинока" в продвижении мира на Украине – глава МИД Венгрии
10:46 14.02.2025 (обновлено: 10:50 14.02.2025)
Мирная инициатива президента США Трампа по Украине указала на верность политики Венгрии и ошибочность общеевропейской
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия после прихода Дональда Трампа к власти в США "больше не одинока" в вопросе продвижения мира на Украине, новый глава Белого дома сделал обсуждение мирных инициатив легитимным, сообщает РИА Новости
.
"Очень важно, что говорить о мире вообще стало возможным. До президента Трампа, если вы говорили о мире, на вас сразу же ставили клеймо: либо друг (главы МИД РФ Сергея – ред.) Лаврова, либо шпион (президента РФ Владимира – ред.) Путина, пропагандист Кремля, кто угодно – не очень высокий уровень стандартов интеллектуальной дискуссии. Теперь, когда президент Трамп открыто говорит о желании и необходимости мира, говорить о мире стало законно, и я думаю, что это первый очень важный шаг, а открыто говорить о необходимости прямого разговора с Россией – это, опять же, абсолютно новый феномен. Раньше об этом говорили только мы, за что подвергались нападкам. Но теперь мы больше не одиноки", – сказал министр.
Сийярто также выразил надежду, что эти "важные шаги" в конечном итоге приведут к миру.