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Страна "больше не одинока" в продвижении мира на Украине – глава МИД Венгрии

Страна "больше не одинока" в продвижении мира на Украине – глава МИД Венгрии

Sputnik Грузия

Мирная инициатива президента США Трампа по Украине указала на верность политики Венгрии и ошибочность общеевропейской 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия после прихода Дональда Трампа к власти в США "больше не одинока" в вопросе продвижения мира на Украине, новый глава Белого дома сделал обсуждение мирных инициатив легитимным, сообщает РИА Новости. "Очень важно, что говорить о мире вообще стало возможным. До президента Трампа, если вы говорили о мире, на вас сразу же ставили клеймо: либо друг (главы МИД РФ Сергея – ред.) Лаврова, либо шпион (президента РФ Владимира – ред.) Путина, пропагандист Кремля, кто угодно – не очень высокий уровень стандартов интеллектуальной дискуссии. Теперь, когда президент Трамп открыто говорит о желании и необходимости мира, говорить о мире стало законно, и я думаю, что это первый очень важный шаг, а открыто говорить о необходимости прямого разговора с Россией – это, опять же, абсолютно новый феномен. Раньше об этом говорили только мы, за что подвергались нападкам. Но теперь мы больше не одиноки", – сказал министр. Сийярто также выразил надежду, что эти "важные шаги" в конечном итоге приведут к миру. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, украина, дональд трамп, петер сийярто, венгрия, сша, россия, обострение ситуации вокруг украины