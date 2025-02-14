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Банк России сохранил ключевую ставку

Банк России сохранил ключевую ставку

Sputnik Грузия

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0-8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году, прогнозирует Банк России 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T17:21+0400

2025-02-14T17:21+0400

2025-02-14T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Совет директоров Банка России в пятницу, 14 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, говорится в заявлении регулятора. Банк России начал повышать ставку с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией.В заявлении отмечается, что текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению.Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре.По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0-8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 марта 2025 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России – 13:30 по московскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, экономика, новости, центральный банк росси, ставка рефинансирования, инфляция