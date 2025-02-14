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Убийство пенсионерки на востоке Грузии – внуку грозит до 15 лет тюрьмы
Убийство пенсионерки на востоке Грузии – внуку грозит до 15 лет тюрьмы
Sputnik Грузия
Распространяется информация о том, что у злоумышленника были проблемы с психикой 14.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-14T18:46+0400
2025-02-14T18:46+0400
2025-02-14T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы за убийство своей бабушки в селе Сасирети Каспского муниципалитета, сообщил телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, 35-летнего мужчину полиция задержала по горячим следам. Как сообщили местные СМИ, случай произошел поздней ночью. Что стало мотивом убийства, пока неизвестно. Тем не менее, распространяется информация о том, что у злоумышленника были проблемы с психикой. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости
грузия, происшествия, новости
Убийство пенсионерки на востоке Грузии – внуку грозит до 15 лет тюрьмы
Распространяется информация о том, что у злоумышленника были проблемы с психикой
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы за убийство своей бабушки в селе Сасирети Каспского муниципалитета, сообщил телеканал "Рустави 2".
По информации телеканала, 35-летнего мужчину полиция задержала по горячим следам.
Как сообщили местные СМИ, случай произошел поздней ночью. Что стало мотивом убийства, пока неизвестно. Тем не менее, распространяется информация о том, что у злоумышленника были проблемы с психикой.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.