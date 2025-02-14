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В Тбилиси построят суперстадион для проведения соревнований и концертов

В Тбилиси построят суперстадион для проведения соревнований и концертов

Sputnik Грузия

Новая спортивная арена будет построена в Тбилиси, проект уже утвержден правительством. Рассматриваются две локации – в направлении аэропорта и в сторону города... 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T14:37+0400

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Работы по строительству крупного стадиона должны начаться в апреле 2026 года. На стадионе вместимостью 70 тыс мест будут проводиться не только матчи по регби и футболу, но и большие концерты и другие мероприятия. Власти Грузии уже заявили, что на этом стадионе планируется провести финал Лиги чемпионов-2028. Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что стадион строится из-за высокого спроса зрителей на важные матчи. Вторая причина строительства – имиджевая, с целью популяризации Грузии и роста ее привлекательности как для проведения спортивных соревнований мирового уровня, так и концертов известных исполнителей. На сегодня самой большой ареной страны является стадион “Динамо”, вмещающий 54,5 тыс человек.

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