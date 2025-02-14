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В Тбилиси построят суперстадион для проведения соревнований и концертов
В Тбилиси построят суперстадион для проведения соревнований и концертов
Sputnik Грузия
Новая спортивная арена будет построена в Тбилиси, проект уже утвержден правительством. Рассматриваются две локации – в направлении аэропорта и в сторону города... 14.02.2025, Sputnik Грузия
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Работы по строительству крупного стадиона должны начаться в апреле 2026 года. На стадионе вместимостью 70 тыс мест будут проводиться не только матчи по регби и футболу, но и большие концерты и другие мероприятия. Власти Грузии уже заявили, что на этом стадионе планируется провести финал Лиги чемпионов-2028. Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что стадион строится из-за высокого спроса зрителей на важные матчи. Вторая причина строительства – имиджевая, с целью популяризации Грузии и роста ее привлекательности как для проведения спортивных соревнований мирового уровня, так и концертов известных исполнителей. На сегодня самой большой ареной страны является стадион “Динамо”, вмещающий 54,5 тыс человек.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, стадион, спорт, спорт, тбилиси, строительство, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, стадион, спорт, спорт, тбилиси, строительство, видео

В Тбилиси построят суперстадион для проведения соревнований и концертов

14:37 14.02.2025 (обновлено: 14:38 14.02.2025)
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Новая спортивная арена будет построена в Тбилиси, проект уже утвержден правительством. Рассматриваются две локации – в направлении аэропорта и в сторону города Рустави. Точное место будет определено после консультаций с зарубежными специалистами.
Работы по строительству крупного стадиона должны начаться в апреле 2026 года. На стадионе вместимостью 70 тыс мест будут проводиться не только матчи по регби и футболу, но и большие концерты и другие мероприятия.

Власти Грузии уже заявили, что на этом стадионе планируется провести финал Лиги чемпионов-2028.

Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что стадион строится из-за высокого спроса зрителей на важные матчи. Вторая причина строительства – имиджевая, с целью популяризации Грузии и роста ее привлекательности как для проведения спортивных соревнований мирового уровня, так и концертов известных исполнителей.

На сегодня самой большой ареной страны является стадион “Динамо”, вмещающий 54,5 тыс человек.
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