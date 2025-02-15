https://sputnik-georgia.ru/20250215/dokhody-ot-reklamy-gruzinskikh-telekanalov-prodolzhayut-snizhatsya-292127935.html

Доходы от рекламы грузинских телеканалов продолжают снижаться

Доходы от рекламы грузинских телеканалов продолжают снижаться

Sputnik Грузия

В четвертом квартале 2024 года вещатели получили 9,8 млн лари от платной политической рекламы 15.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-15T10:52+0400

2025-02-15T10:52+0400

2025-02-15T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Доходы от рекламы телерадиовещателей Грузии в четвертом квартале 2024 года сократились на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 24 миллиона лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям. Эти доходы включают в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины. По данным комиссии, доход телекомпаний составил 31,4 миллиона лари, что на 34,9% меньше аналогичного показателя 2023 года. В четвертом квартале 2024 года вещатели получили 9,8 млн лари от платной политической рекламы. Соответственно, доходы от коммерческой и политической рекламы составили 33,8 млн лари, что на 4,4% меньше доходов от коммерческой рекламы, полученных за аналогичный период 2023 года. Кроме того, снижение доходов также было связано с тем, что в отчетный период вещатели освещали происходящие в стране события в формате непрерывной прямой трансляции в условиях чрезвычайного положения, что в свою очередь привело к изменению заранее запланированного графика вещания, что также отразилось на времени, отведенном на коммерческую рекламу. В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Наибольшая доля доходов от телевизионной коммерческой рекламы принадлежала телекомпании "Имеди", доход которой по сравнению с четвертым кварталом 2023 года сократился на 6,7 млн лари и составил 7,9 млн лари. Коммерческий доход "Рустави 2" (медиахолдинга) составил 3,5 млн лари, что на 1,5 миллиона лари меньше, чем в октябре-декабре 2023 года. Телеканал "Мтавари архи" заработал на рекламе 2,1 миллиона лари, на 600 тысяч лари меньше, чем в четвертом квартале 2023 года. Доходы PosTV снизились на 0,2 миллиона лари и составили 1,9 миллиона лари, а телекомпания "Пирвели" заработала на рекламе 1,5 миллиона лари, на 100 тысяч лари меньше. Телекомпания "Формула" заработала 1 миллион лари (на 800 тысяч лари меньше). За отчетный период "Джи-ди-ес" и медиаплатформа BMG заработали на рекламе 800 тысяч лари, на 800 тысяч лари и на 200 тысяч лари меньше соответственно. Между тем, доходы "Общественного вещателя" Грузии снизились на полмиллиона лари и составили 400 тысяч лари. Только "Силкнет" смог увеличить доходы от рекламы на 200 тысяч лари, в целом заработав в четвертом квартале 300 тысяч лари. Что касается радиовещателей, то их рекламные доходы за отчетный период выросли на 2,4% и составили 2,6 млн лари. 89,9% доходов радио занимает прямая реклама, оставшуюся часть – спонсорство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, общество, политика, реклама, национальная комиссия по коммуникациям грузии