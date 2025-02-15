https://sputnik-georgia.ru/20250215/gosudarstvo-budet-finansirovat-npo-v-gruzii-gosgrantami--usloviya-292132843.html

Государство будет финансировать НПО в Грузии госгрантами – условия

Государство будет финансировать НПО в Грузии госгрантами – условия

Sputnik Грузия

Из государственного бюджета на эту программу в 2025 году выделят 20 миллионов лари 15.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-15T18:18+0400

2025-02-15T18:18+0400

2025-02-15T18:18+0400

антикоррупционное бюро

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Общественные организации Грузии смогут получить финансирование от государства через государственные гранты, говорится в проекте поправок в закон "О грантах". Выдачей грантов будет заниматься новое государственное ведомство — Агентство управления государственными грантами, и финансирование по программе получат только те организации, направление деятельности которых будет соответствовать приоритетам развития страны. Согласно проекту, из государственного бюджета в 2025 году будет выделено 20 миллионов лари, которые пойдут в том числе на создание самого агентства, а также выплату зарплат сотрудникам, и на сами гранты. Гранты, согласно грузинскому законодательству, выдаются на основании письменного соглашения, в котором указывается цель гранта, его объем, конкретные направления и сроки его освоения, а также условия его получения. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. Для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором. Среди решений изъятие записей об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "ионогенах", которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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