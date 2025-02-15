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Индонезия, Вьетнам, Россия – откуда в Грузию везут кофе
Индонезия, Вьетнам, Россия – откуда в Грузию везут кофе
Sputnik Грузия
Стоимость импортированного кофе в страну за год составила 39,3 миллиона долларов 15.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-15T17:17+0400
2025-02-15T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В Грузию в 2024 году было импортировано 7,3 тысячи тонн кофе, из которых 5,2 тысячи тонн – из Индонезии, Вьетнама и России, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики. Всего стоимость импортированного кофе в Грузию составила 39,3 миллиона долларов. Главным поставщиком кофе оказалась Индонезия, откуда было завезено в страну 2,8 тысячи тонн, на втором месте Вьетнам – с 1,3 тысячи тонн, а на третьем — Россия, откуда в Грузию было импортировано более 1 тысячи тонн кофе. Бразилия оказалась лишь на седьмом месте в десятке импортеров. Кроме того, Грузия завозит кофе из стран Европы, Армении и Турции. При этом кофе из Армении занимает шестое место по объему импорта, а кофе из Турции – восьмое. Что касается экспорта, то Грузия отправила на экспорт 336 тонн кофе, в том числе в Объединенные Арабские Эмираты, США и Германию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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кофе, экономика, грузия, новости, армения, вьетнам, индонезия
кофе, экономика, грузия, новости, армения, вьетнам, индонезия
Индонезия, Вьетнам, Россия – откуда в Грузию везут кофе
Стоимость импортированного кофе в страну за год составила 39,3 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В Грузию в 2024 году было импортировано 7,3 тысячи тонн кофе, из которых 5,2 тысячи тонн – из Индонезии, Вьетнама и России, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики.
Всего стоимость импортированного кофе в Грузию составила 39,3 миллиона долларов.
Главным поставщиком кофе оказалась Индонезия, откуда было завезено в страну 2,8 тысячи тонн, на втором месте Вьетнам – с 1,3 тысячи тонн, а на третьем — Россия, откуда в Грузию было импортировано более 1 тысячи тонн кофе.
Бразилия оказалась лишь на седьмом месте в десятке импортеров. Кроме того, Грузия завозит кофе из стран Европы, Армении и Турции. При этом кофе из Армении занимает шестое место по объему импорта, а кофе из Турции – восьмое.
Что касается экспорта, то Грузия отправила на экспорт 336 тонн кофе, в том числе в Объединенные Арабские Эмираты, США и Германию.