https://sputnik-georgia.ru/20250215/krupneyshiy-oppozitsionnyy-telekanal-gruzii-priostanovil-veschanie-292131131.html

Крупнейший оппозиционный телеканал Грузии приостановил вещание

Крупнейший оппозиционный телеканал Грузии приостановил вещание

Sputnik Грузия

Телеканал обвиняет в кризисе совладельца "Мтавари архи" Зазу Окуашвили, называя проблемы с финансами "искусственными" 15.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-15T13:53+0400

2025-02-15T13:53+0400

2025-02-15T14:15+0400

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mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Крупнейший оппозиционный телеканал Грузии "Мтавари архи" приостановил трансляцию передач, выходящих в режиме реального времени, причиной названы финансовые проблемы. В декабре 2024 года директор "Мтавари архи" Георгий Габуния заявил, что сооснователь телеканала Заза Окуашвили через одного из директоров Гоги Курдадзе блокирует финансовые операции и отказывается от оформления важных для компании рекламных контрактов, что говорит о его стремлении закрыть СМИ. По словам же Окуашвили, финансовые проблемы связаны с махинациями, и нужно назначить нового руководителя.На данный момент приостановлена трансляция всех информационных выпусков, аналитических передач и ток-шоу. Телеканал обвиняет в кризисе совладельца "Мтавари архи" Зазу Окуашвили, называя проблемы с финансами "искусственными". О "Мтавари архи"В Грузии все телеканалы, кроме Общественного вещателя Грузии, находятся в руках частных владельцев, которые и определяют политику телеканала. Телеканал "Мтавари архи" создали находящиеся в оппозиции к власти Заза Окуашвили и нынешний лидер крупной оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия. Гварамия отказался от должности гендиректора телеканала в 2024 году, когда решил заняться политикой."Мтавари архи" – телеканал с наибольшим доходом от рекламы среди оппозиционных телеканалов, он входит в пятерку ТВ Грузии с наибольшим финансированием. Только в 2024 году его доход составил около 10 миллионов лари.Начало скандала Телеканал "Рустави 2" еще в октябре 2024 года обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма одного из директоров телеканала Гоги Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполнительного директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и на тот момент и. о. президента Нацбанка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC. По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте. В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж. Кроме того, согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит в банк деньги, которые через компанию "Нью сейлс" (эксклюзивного поставщика рекламы телеканалу) от имени "Мтавари архи" ежедневно идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, украина, георгий габуния, натия турнава, ника гварамия, единое национальное движение, mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв