https://sputnik-georgia.ru/20250215/registratsiya-detey-na-massovoe-kreschenie-nachinaetsya-v-gruzii-292129479.html
Регистрация детей на массовое крещение начинается в Грузии
Регистрация детей на массовое крещение начинается в Грузии
Sputnik Грузия
Первое массовое крещение детей, крестников Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, состоялось в 2008 году 15.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-15T13:13+0400
2025-02-15T13:13+0400
2025-02-15T13:13+0400
крещение
грузия
общество
новости
илия второй
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23463/00/234630041_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_cc2b3133e48614e1942c946695b5362c.jpg
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В Грузии начинается регистрация на 71-е массовое крещение детей Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, сообщает Патриархия страны. Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения страны. Родители могут пройти регистрацию в Патриархии с 24 по 28 февраля включительно, с 12:00 до 16:00 по тбилисскому времени. При себе необходимо иметь копии удостоверений личности, свидетельства о венчании и регистрации брака, копии свидетельства о рождении и крещении предыдущих детей. Первое массовое крещение детей, крестников Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, состоялось в 2008 году. На сегодняшний день у Патриарха Грузии до 50 тысяч крестников. По благословению главы Грузинской православной церкви с них снято ограничение на вступление в брак между собой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23463/00/234630041_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_09150d52fcaef2f3e3ebdf9f8c246bd8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
крещение, грузия, общество, новости, илия второй
крещение, грузия, общество, новости, илия второй
Регистрация детей на массовое крещение начинается в Грузии
Первое массовое крещение детей, крестников Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, состоялось в 2008 году
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В Грузии начинается регистрация на 71-е массовое крещение детей Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, сообщает Патриархия страны.
Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения страны.
Родители могут пройти регистрацию в Патриархии с 24 по 28 февраля включительно, с 12:00 до 16:00 по тбилисскому времени. При себе необходимо иметь копии удостоверений личности, свидетельства о венчании и регистрации брака, копии свидетельства о рождении и крещении предыдущих детей.
Первое массовое крещение детей, крестников Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, состоялось в 2008 году.
На сегодняшний день у Патриарха Грузии до 50 тысяч крестников. По благословению главы Грузинской православной церкви с них снято ограничение на вступление в брак между собой.