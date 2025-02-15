https://sputnik-georgia.ru/20250215/registratsiya-detey-na-massovoe-kreschenie-nachinaetsya-v-gruzii-292129479.html

Регистрация детей на массовое крещение начинается в Грузии

Регистрация детей на массовое крещение начинается в Грузии

Sputnik Грузия

Первое массовое крещение детей, крестников Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, состоялось в 2008 году 15.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В Грузии начинается регистрация на 71-е массовое крещение детей Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, сообщает Патриархия страны. Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения страны. Родители могут пройти регистрацию в Патриархии с 24 по 28 февраля включительно, с 12:00 до 16:00 по тбилисскому времени. При себе необходимо иметь копии удостоверений личности, свидетельства о венчании и регистрации брака, копии свидетельства о рождении и крещении предыдущих детей. Первое массовое крещение детей, крестников Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, состоялось в 2008 году. На сегодняшний день у Патриарха Грузии до 50 тысяч крестников. По благословению главы Грузинской православной церкви с них снято ограничение на вступление в брак между собой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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крещение, грузия, общество, новости, илия второй