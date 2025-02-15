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В армию, как на работу – установлены новые правила для военных в Грузии
В армию, как на работу – установлены новые правила для военных в Грузии
Sputnik Грузия
Грузинским военным и работникам в сфере обороны определили восьмичасовой рабочий день 15.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-15T15:15+0400
2025-02-15T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Военнослужащие и сотрудники Сил обороны Грузии будут работать по строгому графику с правом на перерыв и отпуск, соответствующее распоряжение подписал министр обороны Грузии Ираклий Чиковани. Согласно распоряжению "О внутреннем распорядке Сил обороны Грузии", военным и работникам в сфере обороны определили 8-часовой рабочий день плюс час на перерыв в обычные дни. При этом военные с детьми до 14 лет имеют право опоздать на работу на полчаса, если рабочий день начинается в 9:00, и на полтора часа, если рабочий день начинается в 08:00. Также для них будет действовать пятидневная рабочая неделя, и вызывать военных и сотрудников Минобороны в нерабочие часы можно только в случае крайней необходимости, во время военного положения или чрезвычайных ситуаций, в ходе учений, для обеспечения боевой подготовки и на дежурства. Кроме того, военные получили право в письменной форме отпрашиваться со службы или уходить в отпуск. Однако при пересечении границы Грузии они должны сообщить об этом командованию заранее, чтобы то передало информацию в военную полицию. Новые нормы касаются регулярной и резервной военной службы. Нормы для службы призывников, как и их отпуска и выходные, регулируются отдельным приказом, в соответствии с Кодексом обороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузинская армия, грузия, новости, общество, ираклий чиковани
грузинская армия, грузия, новости, общество, ираклий чиковани

В армию, как на работу – установлены новые правила для военных в Грузии

15:15 15.02.2025
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2022 года
Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузинским военным и работникам в сфере обороны определили восьмичасовой рабочий день
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Военнослужащие и сотрудники Сил обороны Грузии будут работать по строгому графику с правом на перерыв и отпуск, соответствующее распоряжение подписал министр обороны Грузии Ираклий Чиковани.
Согласно распоряжению "О внутреннем распорядке Сил обороны Грузии", военным и работникам в сфере обороны определили 8-часовой рабочий день плюс час на перерыв в обычные дни.
При этом военные с детьми до 14 лет имеют право опоздать на работу на полчаса, если рабочий день начинается в 9:00, и на полтора часа, если рабочий день начинается в 08:00.
Также для них будет действовать пятидневная рабочая неделя, и вызывать военных и сотрудников Минобороны в нерабочие часы можно только в случае крайней необходимости, во время военного положения или чрезвычайных ситуаций, в ходе учений, для обеспечения боевой подготовки и на дежурства.
Кроме того, военные получили право в письменной форме отпрашиваться со службы или уходить в отпуск. Однако при пересечении границы Грузии они должны сообщить об этом командованию заранее, чтобы то передало информацию в военную полицию.
Новые нормы касаются регулярной и резервной военной службы. Нормы для службы призывников, как и их отпуска и выходные, регулируются отдельным приказом, в соответствии с Кодексом обороны.
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