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В армию, как на работу – установлены новые правила для военных в Грузии

В армию, как на работу – установлены новые правила для военных в Грузии

Sputnik Грузия

Грузинским военным и работникам в сфере обороны определили восьмичасовой рабочий день 15.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-15T15:15+0400

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2025-02-15T15:15+0400

грузинская армия

грузия

новости

общество

ираклий чиковани

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Военнослужащие и сотрудники Сил обороны Грузии будут работать по строгому графику с правом на перерыв и отпуск, соответствующее распоряжение подписал министр обороны Грузии Ираклий Чиковани. Согласно распоряжению "О внутреннем распорядке Сил обороны Грузии", военным и работникам в сфере обороны определили 8-часовой рабочий день плюс час на перерыв в обычные дни. При этом военные с детьми до 14 лет имеют право опоздать на работу на полчаса, если рабочий день начинается в 9:00, и на полтора часа, если рабочий день начинается в 08:00. Также для них будет действовать пятидневная рабочая неделя, и вызывать военных и сотрудников Минобороны в нерабочие часы можно только в случае крайней необходимости, во время военного положения или чрезвычайных ситуаций, в ходе учений, для обеспечения боевой подготовки и на дежурства. Кроме того, военные получили право в письменной форме отпрашиваться со службы или уходить в отпуск. Однако при пересечении границы Грузии они должны сообщить об этом командованию заранее, чтобы то передало информацию в военную полицию. Новые нормы касаются регулярной и резервной военной службы. Нормы для службы призывников, как и их отпуска и выходные, регулируются отдельным приказом, в соответствии с Кодексом обороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская армия, грузия, новости, общество, ираклий чиковани