Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250216/desyat-prichin-polyubit-tbilisi--rekomendatsiya-ot-easyjet-traveller-292134281.html
Десять причин полюбить Тбилиси – рекомендация от Easyjet Traveller
Десять причин полюбить Тбилиси – рекомендация от Easyjet Traveller
Sputnik Грузия
Британский лоукостер EasyJet начинает оперировать в Тбилисском международном аэропорту с 31 марта 16.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-16T11:16+0400
2025-02-16T11:16+0400
тбилисский международный аэропорт
тбилиси
лондон
новости
женева
грузия
туризм
туризм
туризм в грузии
грузия делает ставку на туризм
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252028538_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d5eb8cf4fd2f1aa19e5452749b37d649.jpg
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Британская низкобюджетная авиакомпания EasyJet посвятила в своем бортовом журнале Traveller целую статью о грузинской столице, назвав ее "Десять причин, по которым вам стоит полюбить Тбилиси".EasyJet начинает оперировать в Тбилисском международном аэропорту с 31 марта и будет выполнять рейсы в Лондон, Женеву и Милан с общей частотой шесть рейсов в неделю.В статье о столице Грузии приводятся причины, по которым Тбилиси был включен авиакомпанией в список локаций для посещения в 2025 году."Столица Грузии находится на пике своей популярности. Тбилиси – очаровательный город, мощеные улочки и исторический центр которого подчеркивают его многовековую историю. Город окружен холмами, предлагающими многочисленные приключения. Вот почему Тбилиси попал в наш список в 2025 году.Тбилисская архитектура, которая за время существования города была завоевана множеством великих держав, эклектична и красочна, отмечается в издании."Здесь вы найдете все: от монументальных советских зданий, таких как Дворец бракосочетаний, до парижского и в то же время османского проспекта Руставели", – пишет журнал.В материале также говорится о грузинской кухне, культуре и вине. В частности, в статье Грузия рассматривается как родина вина, где культура виноделия в квеври насчитывает восемь тысяч лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
лондон
женева
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252028538_217:0:2886:2002_1920x0_80_0_0_b297f879cb263e81f3b0909735dddeda.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тбилисский международный аэропорт, тбилиси, лондон, новости, женева, грузия, туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, винный туризм
тбилисский международный аэропорт, тбилиси, лондон, новости, женева, грузия, туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, винный туризм

Десять причин полюбить Тбилиси – рекомендация от Easyjet Traveller

11:16 16.02.2025
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - старый город, крепость Нарикала и Калаубани, церкви армянская и грузинская
Вид на город Тбилиси - старый город, крепость Нарикала и Калаубани, церкви армянская и грузинская - Sputnik Грузия, 1920, 16.02.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Британский лоукостер EasyJet начинает оперировать в Тбилисском международном аэропорту с 31 марта
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Британская низкобюджетная авиакомпания EasyJet посвятила в своем бортовом журнале Traveller целую статью о грузинской столице, назвав ее "Десять причин, по которым вам стоит полюбить Тбилиси".
EasyJet начинает оперировать в Тбилисском международном аэропорту с 31 марта и будет выполнять рейсы в Лондон, Женеву и Милан с общей частотой шесть рейсов в неделю.
В статье о столице Грузии приводятся причины, по которым Тбилиси был включен авиакомпанией в список локаций для посещения в 2025 году.
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на район Калаубани в исторической части города Тбилиси
Вид на район Калаубани в исторической части города Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2025
Вид на район Калаубани в исторической части города Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Столица Грузии находится на пике своей популярности. Тбилиси – очаровательный город, мощеные улочки и исторический центр которого подчеркивают его многовековую историю. Город окружен холмами, предлагающими многочисленные приключения. Вот почему Тбилиси попал в наш список в 2025 году.
Тбилисская архитектура, которая за время существования города была завоевана множеством великих держав, эклектична и красочна, отмечается в издании.
© Sputnik / Alexander ImedashviliФестиваль грузинского вина и кулинарии
Фестиваль грузинского вина и кулинарии - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2025
Фестиваль грузинского вина и кулинарии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Здесь вы найдете все: от монументальных советских зданий, таких как Дворец бракосочетаний, до парижского и в то же время османского проспекта Руставели", – пишет журнал.
В материале также говорится о грузинской кухне, культуре и вине. В частности, в статье Грузия рассматривается как родина вина, где культура виноделия в квеври насчитывает восемь тысяч лет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0