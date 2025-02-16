https://sputnik-georgia.ru/20250216/desyat-prichin-polyubit-tbilisi--rekomendatsiya-ot-easyjet-traveller-292134281.html

Десять причин полюбить Тбилиси – рекомендация от Easyjet Traveller

Десять причин полюбить Тбилиси – рекомендация от Easyjet Traveller

Sputnik Грузия

Британский лоукостер EasyJet начинает оперировать в Тбилисском международном аэропорту с 31 марта 16.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-16T11:16+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Британская низкобюджетная авиакомпания EasyJet посвятила в своем бортовом журнале Traveller целую статью о грузинской столице, назвав ее "Десять причин, по которым вам стоит полюбить Тбилиси".EasyJet начинает оперировать в Тбилисском международном аэропорту с 31 марта и будет выполнять рейсы в Лондон, Женеву и Милан с общей частотой шесть рейсов в неделю.В статье о столице Грузии приводятся причины, по которым Тбилиси был включен авиакомпанией в список локаций для посещения в 2025 году."Столица Грузии находится на пике своей популярности. Тбилиси – очаровательный город, мощеные улочки и исторический центр которого подчеркивают его многовековую историю. Город окружен холмами, предлагающими многочисленные приключения. Вот почему Тбилиси попал в наш список в 2025 году.Тбилисская архитектура, которая за время существования города была завоевана множеством великих держав, эклектична и красочна, отмечается в издании."Здесь вы найдете все: от монументальных советских зданий, таких как Дворец бракосочетаний, до парижского и в то же время османского проспекта Руставели", – пишет журнал.В материале также говорится о грузинской кухне, культуре и вине. В частности, в статье Грузия рассматривается как родина вина, где культура виноделия в квеври насчитывает восемь тысяч лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилисский международный аэропорт, тбилиси, лондон, новости, женева, грузия, туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, винный туризм