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ДТП в Батуми – погибла молодая женщина
ДТП в Батуми – погибла молодая женщина
Sputnik Грузия
По данным СМИ, полиция задержала водителя одного из автомобилей 16.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-16T16:52+0400
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2025-02-16T16:52+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Молодая женщина погибла в результате ДТП на улице Джавахишвили в Батуми, еще два человека пострадали и доставлены в клинику, сообщило "Аджарское телевидение". По словам очевидцев, в результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись два легковых автомобиля. МВД Грузии начало расследование инцидента по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". По данным СМИ, полиция задержала водителя одного из автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, дтп
происшествия, грузия, новости, батуми, дтп
ДТП в Батуми – погибла молодая женщина
По данным СМИ, полиция задержала водителя одного из автомобилей
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Молодая женщина погибла в результате ДТП на улице Джавахишвили в Батуми, еще два человека пострадали и доставлены в клинику, сообщило "Аджарское телевидение".
По словам очевидцев, в результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись два легковых автомобиля.
МВД Грузии начало расследование инцидента по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
По данным СМИ, полиция задержала водителя одного из автомобилей.