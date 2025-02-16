https://sputnik-georgia.ru/20250216/dtp-v-batumi--pogibla-molodaya-zhenschina-292138074.html

ДТП в Батуми – погибла молодая женщина

ДТП в Батуми – погибла молодая женщина

Sputnik Грузия

По данным СМИ, полиция задержала водителя одного из автомобилей 16.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-16T16:52+0400

2025-02-16T16:52+0400

2025-02-16T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Молодая женщина погибла в результате ДТП на улице Джавахишвили в Батуми, еще два человека пострадали и доставлены в клинику, сообщило "Аджарское телевидение". По словам очевидцев, в результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись два легковых автомобиля. МВД Грузии начало расследование инцидента по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". По данным СМИ, полиция задержала водителя одного из автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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