https://sputnik-georgia.ru/20250216/gruzinskiy-politik-i-biznesmen-gogi-topazde-skonchalsya-na-85-m-godu-zhizni--292141196.html

Грузинский политик и бизнесмен Гоги Топазде скончался на 85-м году жизни

Грузинский политик и бизнесмен Гоги Топазде скончался на 85-м году жизни

Sputnik Грузия

Топадзе несколько раз баллотировался в мэры Тбилиси и был основателем политической партии "Промышленность спасет Грузию" 16.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-16T21:11+0400

2025-02-16T21:11+0400

2025-02-16T21:11+0400

грузия

новости

общество

гоги топадзе

промышленность спасет грузию

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23342/34/233423492_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_54fc2458d530018817cd8fb21bfc03f7.jpg

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Известный в Грузии бизнесмен Гоги Топадзе скончался на 85-м году жизни, информацию о кончине в Сети распространили близкие покойного. Топадзе в 1994 году основал компанию по производству пива "Казбеги". С 2000 года Топадзе был президентом АО "Казбеги", объединяющего несколько десятков предприятий в сфере виноделия, пивоварения, безалкогольных напитков, сигарет, деревообработки и ресторанного бизнеса. В 1997 и 1998 годах Топадзе был удостоен звания "Лучший бизнесмен года". С 1996 по 2009 годах был президентом Федерации зимних видов спорта Грузии. В 1999 году был избран вице-президентом Национального олимпийского комитета Грузии. Топадзе несколько раз баллотировался в мэры Тбилиси и был основателем политической партии "Промышленность спасет Грузию". В 2012 году Партия "Промышленность спасет Грузию" во главе с Топадзе присоединилась к политической коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, гоги топадзе, промышленность спасет грузию