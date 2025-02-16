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Лавров и Рубио договорились о контактах для подготовки встречи Путина и Трампа

Лавров и Рубио договорились о контактах для подготовки встречи Путина и Трампа

Sputnik Грузия

Достигнута договоренность о начале диалога для подготовки встречи Трампа и Путина 16.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-16T13:31+0400

2025-02-16T13:31+0400

2025-02-16T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.Телефонная беседа состоялась по инициативе американской стороны, Рубио звонил Лаврову в продолжение телефонного разговора президентов Путина и Трампа, состоявшегося 12 февраля.В числе таких проблем представитель российского МИД назвала односторонние барьеры, введенные в отношении РФ предыдущей администрацией США.Также Лавров и Рубио выразили готовность ко взаимодействию в таких актуальных международных темах, как украинское урегулирование, палестинский конфликт, обстановка на Ближнем Востоке в целом и ряд других направлений.Кроме того, речь шла о смягчении условий для работы российских дипмиссий на американской территории, проблемы которых начались еще во время президентства Барака Обамы, добавила Захарова.Лавров и Рубио договорились о дальнейших регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 12 февраля телефонный разговор, в котором обсудили перспективы урегулирования на Украине. По свидетельству Кремля, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами.Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба российского лидера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, сша, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, мид россии, госдепартамент сша, обострение ситуации вокруг украины