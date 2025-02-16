https://sputnik-georgia.ru/20250216/nasilie-nad-zhenschinami-v-gruzii-kogo-i-ot-chego-zaschischaet-gosudarstvo-292135001.html

Насилие над женщинами в Грузии: кого и от чего защищает государство?

Насилие над женщинами в Грузии: кого и от чего защищает государство?

Sputnik Грузия

Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии 16.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-16T09:01+0400

2025-02-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии выписало 8,7 тысячи запретительных ордера для защиты от насилия 7,4 тысячи человек, всего жертвами семейного насилия в 2024 году признали 6,6 тысячи женщин и 1,2 тысячи мужчин. По данным МВД Грузии, более половины всех жертв насилия это женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Лица, совершающие насилие, это в основном мужчины того же возраста. Самым распространенным видом насилия стало в Грузии психологическое насилие, а вот физическое переместилось на второе место. Третье место заняло сексуальное насилие. Всего жертвами семейного насилия признали в Грузии 7,9 тысячи человек, в том числе 1 221 мужчину и 6 634 женщины. Из них 209 жертв не достигли 13-летнего возраста, 1 158 – пенсионеры. При этом половина всех фактов семейного насилия в 2024 году была зафиксирована в Тбилиси. Под семейным насилием уголовное законодательство Грузии подразумевает насилие одного члена семьи над другим членом семьи, систематические оскорбления, шантаж или унижения, повлекшие физическую боль или страдания, и не повлекшие причинения легкого или тяжкого вреда здоровью. Кроме того, совершение преступления в отношении члена семьи является отягчающим обстоятельством. Всего в 2024 году правоохранительные органы зафиксировали 3 731 подобное преступление, которые караются лишением свободы до трех лет с возможным применением запрета приближения к жертве. Показатель зафиксированных в 2024 году преступлений меньше аналогичного показателя 2023 года на 9%. При этом в 2024 году раскрыто 86,3% всех зафиксированных преступлений. Власти Грузии проводят активную кампанию против семейного насилия в стране. Кроме того, вопросами жертв домашних тиранов занимается и ряд неправительственных организаций, часть из которых предоставляет жертвам временное убежище, юридическую и психологическую помощь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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насилие, семейное насилие, грузия, новости, общество, тбилиси