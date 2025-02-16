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Первые лица Грузии соболезнуют семьям погибших в Батуми детей

Первые лица Грузии соболезнуют семьям погибших в Батуми детей

Sputnik Грузия

Двое несовершеннолетних трех и шести лет погибли в Батуми в результате падения в канаву на строительной площадке 16.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-16T12:24+0400

2025-02-16T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразили соболезнования семьям детей, погибших в результате несчастного случая на территории т. н. "Города мечты" в курортном городе Батуми. Двое несовершеннолетних трех и шести лет погибли в Батуми в результате падения в канаву на строительной площадке в так называемом "Городе мечты". Детей искали в течение всего дня. Они пропали, играя недалеко от дома. Канава, в которую упали дети, была заполнена водой. МВД Грузии начало расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности". Как отметил в тексте соболезнования президент Кавелашвили, случившееся является трагедией не только для отдельных семей, но и для всей Грузии. Район "Город мечты" появился в 2012 году. Он находится на окраине Батуми, на территории бывшей военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии. На территории будущего "Города мечты" в Батуми жители в течение многих лет жили в тяжелейших условиях. В феврале 2019 года было принято решение построить на этом месте жилой комплекс и обеспечить население достойными для проживания условиями. Первый этап строительства в "Городе мечты" был завершен в 2024 году. Летом того же года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о продолжении строительства и анонсировал второй этап, который завершится в 2028 году. К этому времени должны быть построены здание школы, детского сада и еще несколько многоквартирных домов для тысячи семей. Первый этап строительных работ финансировался из бюджета Аджарии, и его стоимость составила 38,7 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, батуми, аджария, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили