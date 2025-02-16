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США могут ослабить санкции в отношении Беларуси – NYT

США могут ослабить санкции в отношении Беларуси – NYT

Sputnik Грузия

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт отметила, что это не единственная просьба новой администрации президента США 16.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-16T15:48+0400

2025-02-16T15:48+0400

2025-02-16T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. США могут ослабить санкции в отношении Беларуси, об этом пишет издание New York Times со ссылкой на собственные источники.В минувшую среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Минск освободил троих заключенных, в их числе один гражданин США, имя которого не называется.Газета уточняет, что следующим шагом может быть "масштабная сделка", якобы связанная с освобождением еще ряда заключенных."Взамен США ослабят санкции против белорусских банков и экспорта поташа, ключевого ингредиента удобрений, крупным производителем которых является Беларусь", – пишет издание.Ранее, комментируя освобождение в Беларуси троих заключенных, в числе которых американец, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт отметила, что это не единственная просьба новой администрации президента США.Однако она подчеркнула, что официальный Минск в таких вопросах предпочитает конфиденциальность и предложила обратиться за деталями в Госдеп США и Белый дом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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