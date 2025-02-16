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Трагедия в "Городе мечты" в Батуми – погибли дети трех и шести лет
Трагедия в "Городе мечты" в Батуми – погибли дети трех и шести лет
Sputnik Грузия
МВД Грузии ведет расследование произошедшего по статье "Причинение смерти по неосторожности" 16.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-16T10:11+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Двое несовершеннолетних трех и шести лет погибли в Батуми в результате падения в канаву на строительной площадке в так называемом "Городе мечты", сообщило Аджарское телевидение. Детей искали в течение всего дня. Они пропали, играя недалеко от дома. Когда несовершеннолетних нашли, они еще дышали, но позже скончались в больнице. Канава, в которую упали дети, была заполнена водой. МВД Грузии ведет расследование произошедшего по статье "Причинение смерти по неосторожности". Свои соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Вскоре после того, как стало известно о гибели несовершеннолетних, он прибыл в "Город мечты". Район "Город мечты" появился в 2012 году. Он находится на окраине Батуми, на территории бывшей военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии. На территории будущего "Города мечты" в Батуми жители в течение многих лет жили в тяжелейших условиях. В феврале 2019 года было принято решение построить на этом месте жилой комплекс и обеспечить население достойными для проживания условиями. Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарии, и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, торнике рижвадзе, ираклий кобахидзе, батуми, аджария
Трагедия в "Городе мечты" в Батуми – погибли дети трех и шести лет
10:11 16.02.2025 (обновлено: 11:20 16.02.2025)
МВД Грузии ведет расследование произошедшего по статье "Причинение смерти по неосторожности"
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Двое несовершеннолетних трех и шести лет погибли в Батуми в результате падения в канаву на строительной площадке в так называемом "Городе мечты", сообщило Аджарское телевидение.
Детей искали в течение всего дня. Они пропали, играя недалеко от дома. Когда несовершеннолетних нашли, они еще дышали, но позже скончались в больнице. Канава, в которую упали дети, была заполнена водой.
МВД Грузии ведет расследование произошедшего по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Свои соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Вскоре после того, как стало известно о гибели несовершеннолетних, он прибыл в "Город мечты".
"Это очень тяжелая ночь. Трудно передать словами трагедию, разыгравшуюся в "Городе мечты". Двое несовершеннолетних погибли. Следствие изучает подробности случившегося. Мои соболезнования семьям. В такое время невозможно найти слова утешения. Мы с ними", – сказал Рижвадзе.
Район "Город мечты" появился в 2012 году. Он находится на окраине Батуми, на территории бывшей военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии.
На территории будущего "Города мечты" в Батуми жители в течение многих лет жили в тяжелейших условиях. В феврале 2019 года было принято решение построить на этом месте жилой комплекс и обеспечить население достойными для проживания условиями.
Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарии, и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари.