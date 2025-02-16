https://sputnik-georgia.ru/20250216/tragediya-v-gorode-mechty-v-batumi---pogibli-deti-trekh-i-shesti-let-292136247.html

Трагедия в "Городе мечты" в Батуми – погибли дети трех и шести лет

Трагедия в "Городе мечты" в Батуми – погибли дети трех и шести лет

Sputnik Грузия

МВД Грузии ведет расследование произошедшего по статье "Причинение смерти по неосторожности" 16.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-16T10:11+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Двое несовершеннолетних трех и шести лет погибли в Батуми в результате падения в канаву на строительной площадке в так называемом "Городе мечты", сообщило Аджарское телевидение. Детей искали в течение всего дня. Они пропали, играя недалеко от дома. Когда несовершеннолетних нашли, они еще дышали, но позже скончались в больнице. Канава, в которую упали дети, была заполнена водой. МВД Грузии ведет расследование произошедшего по статье "Причинение смерти по неосторожности". Свои соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Вскоре после того, как стало известно о гибели несовершеннолетних, он прибыл в "Город мечты". Район "Город мечты" появился в 2012 году. Он находится на окраине Батуми, на территории бывшей военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии. На территории будущего "Города мечты" в Батуми жители в течение многих лет жили в тяжелейших условиях. В феврале 2019 года было принято решение построить на этом месте жилой комплекс и обеспечить население достойными для проживания условиями. Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарии, и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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