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"Шок и трепет" Европы: в Мюнхене Америка объявила нам войну

"Шок и трепет" Европы: в Мюнхене Америка объявила нам войну

Sputnik Грузия

Все, что сделал вице-президент США, — это напомнил европейцам о демократии и свободе слова, как раз призвав их соблюдать те принципы, которые когда-то... 17.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-17T20:27+0400

2025-02-17T20:27+0400

2025-02-17T20:27+0400

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"Шок и трепет" — так описывает итальянская газета Corriere della Sera реакцию Европы на речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене, пишет колумнист РИА Новости. Раскаты грома после этого выступления не только не смолкают, а приобретают все более грозное звучание. Дошло даже до того, что французская Le Monde написала: "В Мюнхене Вэнс объявил идеологическую войну Европе". Да-да, дошло и до такой риторики! Европейцы, критикуя речь вице-президента, даже не задумываются о том, насколько комичны их гневные нападки в ответ на слова о том, что у них нет свободы слова. Тот, кто видел лица аудитории в момент выступления Вэнса, подтвердит: это выглядело как финальная сцена классической сказки о голом короле. Но в оригинале король, дабы не выглядеть глупцом, молча прошествовал дальше после того, как услышал восклицание мальчика о своей наготе. А сейчас складывается впечатление, что мы переживаем продолжение этой сказки, когда вся свита пытается убедить окружающих, что на короле надет самый модный и вычурный наряд. И только презренная необразованная толпа и этот наглый говорливый мальчишка, приехавший из-за океана, не могут рассмотреть чудесную ткань необыкновенной расцветки. Удивительно, насколько чванливая Европа оказалась неготовой принять горькую правду о себе. До сих пор мнение о том, что Евросоюз агрессивно подавил демократию внутри себя, насаждая тотальную либеральную диктатуру и цензуру, сразу же получало клеймо "русской пропаганды". Но отнести вице-президента США к "агентам Кремля" — на это у чиновников Брюсселя пока не хватает мужества. По понятным причинам особенно болезненно обвинения Вэнса были восприняты в Германии. Мейнстримные СМИ и политики дружно кинулись обвинять американцев во вмешательстве в их выборы. Причем выражений они особо не выбирают. Кандидат в канцлеры от партии "Зеленые" Роберт Хабек велел Вэнсу "заняться своими делами" и не лезть в германскую кампанию. Канцлер Германии Олаф Шольц на той же трибуне в Мюнхене назвал "неприемлемым" вмешательство в германские выборы. Почему-то в Германии никто не возмущался, когда МИД этой страны прямо участвовал в американской избирательной кампании, открыто агитируя против Дональда Трампа. Так что пусть уж теперь не возмущаются. Забавно слышать, как европейцы обвиняют Вэнса в том, что он своим выступлением разрушает традиционные союзы и западные ценности. Датская газета Jyllands-Posten вообще пугает европейцев тем, что американцы намылились отобрать у них эти самые моральные ценности. Но ведь все, что сделал вице-президент США, — это напомнил европейцам о демократии и свободе слова, как раз призвав их соблюдать те принципы, которые когда-то провозглашались основой западного мира. Надо запомнить данные откровения европейского мейнстрима и напоминать ему, когда какие-нибудь агенты влияния под видом "правозащитников" опять полезут к нам поучать демократии и свободе. И в чем, спрашивается, Вэнс не прав относительно состояния дел в ЕС? Показательным также является тот факт, что в качестве "эксперта по определению уровня свобод" европейская пропаганда привлекла самого авторитетного в этом вопросе — Владимира Зеленского. Просроченный лидер киевского режима, находясь там же, в Мюнхене, решил поспорить с Вэнсом и сказал, что считает Европу "наитолерантнейшим миром в мире" и "наидемократичнейшим обществом". Это же как надо уметь прогибаться! Особенно забавно, что эти слова Зеленский произнес чуть ли не сразу после того, как велел всем украинцам, выступающим за проведение в своей стране демократических выборов, отказываться от гражданства Украины. Заметьте, ни у кого в зале Мюнхенской конференции такое заявление нелегитимного главаря режима не вызвало ни шума, ни ажиотажа, ни протестов. И это опять-таки наглядное подтверждение слов Вэнса, который как раз и попытался в своей речи напомнить европейцам, что вмешательство в украинские дела они выдают именно "за защиту демократии". Самым ярким ответом Вэнсу, по мнению большинства западных СМИ, стало эмоциональное выступление министра обороны Германии Бориса Писториуса — вот ему-то зал Мюнхенской конференции устроил овации. Резко опровергнув обвинения в отходе от демократических принципов, он заявил: "Но демократия не означает, что крикливое меньшинство автоматически право. Оно не может решать, что такое правда. Это не значит, что кто-либо может говорить что угодно. Демократия должна быть способна защитить себя от экстремистов, которые пытаются ее уничтожить". Вы только подумайте, какая терминология! "Крикливое меньшинство" — это ведь они нам вменяли в вину использование такого термина и доказывали с пеной у рта, что именно это меньшинство и должно определять у нас, что такое правда. Разница лишь в том, что у нас за действительно крикливое меньшинство никто не голосовал и оно никого не представляло, а в Германии тех, кого Писториус отнес к данной категории, поддерживают более 20% населения — больше, чем партию самого Писториуса. Европейцы как раз не услышали (а точнее, сделали вид, что не услышали) главное послание Вэнса, которым он и завершил свою речь: нельзя игнорировать мнение значительной части своего народа. Когда Писториус и аплодирующая ему публика заносят в категорию "экстремистов" четверть населения Германии, то это имеет к демократии такое же отношение, как и полный запрет выборов на Украине. Неслучайно многие западные СМИ сравнивают нынешнюю речь Вэнса с программным выступлением Владимира Путина на этой же Мюнхенской конференции в 2007-м. Jyllands-Posten в этой связи пишет: "Опытные участники помнят 2007 год, когда президент России Владимир Путин выступил с речью о новом мировом порядке. Европа слишком поздно поняла, что он именно это и имел в виду". Теперь европейцам рекомендуют понять, что Вэнс имеет в виду именно сказанное: европейский король голый! И это — конец классической сказки.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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