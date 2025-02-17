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Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны более 20 человек

Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны более 20 человек

Sputnik Грузия

Обвиняемым, в том числе одному иностранцу, грозит до семи лет тюрьмы 17.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-17T16:20+0400

2025-02-17T16:20+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали в Тбилиси и регионах страны 21 человека, в том числе иностранца, за незаконное хранение оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе ведомства. Задержания в разное время провели в Тбилиси, Кахети, Аджарии, Самегрело, Квемо Картли, Шида Картли, Имерети и Рача-Лечхуми. Задержанным грозит до семи лет тюрьмы. Возраст задержанных от 23 до 77 лет. Некоторые из них были судимы в прошлом, один был освобожден условно-досрочно. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли различные виды огнестрельного оружия, боеприпасы, наркотическое вещество (марихуана) в крупном и особо крупном размере, ручные гранаты, взрывные устройства, охотничьи ружья, обрезы, патроны, обоймы, запал и бронежилеты. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных веществ или устройств", а также "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или незаконное потребление наркотических средств без назначения врача". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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