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Бюро публичной службы упраздняют в Грузии с 1 апреля

Бюро публичной службы упраздняют в Грузии с 1 апреля

Sputnik Грузия

Уволенным из бюро в связи с упразднением будет предоставлена компенсация в размере одного месячного заработка 17.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-17T21:36+0400

2025-02-17T21:36+0400

2025-02-17T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Бюро публичной службы, юридического лица публичного права, будет упразднено в Грузии до 1 апреля 2025 года, соответствующие изменения инициированы на заседании бюро в понедельник. Согласно проекту, функции и полномочия бюро будут переданы администрации правительства. Как сообщили в пресс-службе правительственной администрации, решение было принято правительством Грузии в целях рационализации управления и оптимизации расходов. В рамках проекта сотрудникам, уволенным из бюро в связи с упразднением, будет предоставлена компенсация в размере одного месячного заработка. Бюро публичной службы было создано в октябре 2004 года. Его деятельность связана с реализацией единой государственной политики в сфере публичной службы, направленной на организацию процесса в соответствии с ценностями Евросоюза и принципами публичного управления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, политика, закон "о публичной службе", правительство грузии