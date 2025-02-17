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Бюро публичной службы упраздняют в Грузии с 1 апреля
Бюро публичной службы упраздняют в Грузии с 1 апреля
Sputnik Грузия
Уволенным из бюро в связи с упразднением будет предоставлена компенсация в размере одного месячного заработка 17.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-17T21:36+0400
2025-02-17T21:36+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Бюро публичной службы, юридического лица публичного права, будет упразднено в Грузии до 1 апреля 2025 года, соответствующие изменения инициированы на заседании бюро в понедельник. Согласно проекту, функции и полномочия бюро будут переданы администрации правительства. Как сообщили в пресс-службе правительственной администрации, решение было принято правительством Грузии в целях рационализации управления и оптимизации расходов. В рамках проекта сотрудникам, уволенным из бюро в связи с упразднением, будет предоставлена компенсация в размере одного месячного заработка. Бюро публичной службы было создано в октябре 2004 года. Его деятельность связана с реализацией единой государственной политики в сфере публичной службы, направленной на организацию процесса в соответствии с ценностями Евросоюза и принципами публичного управления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, политика, закон "о публичной службе", правительство грузии
грузия, новости, общество, политика, закон "о публичной службе", правительство грузии
Бюро публичной службы упраздняют в Грузии с 1 апреля
Уволенным из бюро в связи с упразднением будет предоставлена компенсация в размере одного месячного заработка
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Бюро публичной службы, юридического лица публичного права, будет упразднено в Грузии до 1 апреля 2025 года, соответствующие изменения инициированы на заседании бюро в понедельник.
Согласно проекту, функции и полномочия бюро будут переданы администрации правительства.
Как сообщили в пресс-службе правительственной администрации, решение было принято правительством Грузии в целях рационализации управления и оптимизации расходов.
Чтобы упразднить бюро, правительство в течение десяти дней со дня вступления закона в силу обязано создать ликвидационную комиссию.
В рамках проекта сотрудникам, уволенным из бюро в связи с упразднением, будет предоставлена компенсация в размере одного месячного заработка.
Бюро публичной службы было создано в октябре 2004 года. Его деятельность связана с реализацией единой государственной политики в сфере публичной службы, направленной на организацию процесса в соответствии с ценностями Евросоюза и принципами публичного управления.