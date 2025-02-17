https://sputnik-georgia.ru/20250217/eks-premera-gruzii-zakidali-yaytsami-v-aeroportu-tbilisi-292147902.html

Экс-премьера Грузии закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

Экс-премьера Грузии закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

Sputnik Грузия

Это уже второй инцидент с участием Гахария с начала года 17.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-17T13:05+0400

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георгий гахария

элгуджа хокришвили

тбилиси

германия

батуми

михаил саакашвили

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новости

грузия

тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Экс-премьера Грузии, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария встретили оскорбительными криками и закидали яйцами в Тбилисском международном аэропорту. Кадры инцидента распространились в социальной сети и в СМИ. В видеокадрах также слышно, как Гахария называют агентом и предателем родины. По информации пресс-службы партии, случай произошел 17 февраля на рассвете, когда Гахария вместе со своим соратником, экс-послом Грузии в Германии Элгуджей Хокришвили возвращался на родину из Германии, где принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В партии также обвинили находящихся на месте сотрудников полиции в бездействии. Тогда на распространенных в СМИ кадрах было видно, как во время словесной перепалки Гахария кинул пластиковый стакан Самхарадзе в лицо, за чем последовала ответная реакция и удар со стороны Самхарадзе. После инцидента бригада скорой помощи доставила Гахария в Батумскую республиканскую больницу. По словам медиков, у оппозиционера был перелом костей носа, но хирургическое вмешательство не понадобилось. Оппозиционер покинул клинику по собственному желанию. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Насилие", что наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет. Тем временем "Грузинская мечта" причисляет Гахария с его партией к "коллективному "Нацдвижению", пытающемуся расшатать обстановку в Грузии и устроить революцию. "Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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георгий гахария, элгуджа хокришвили, тбилиси, германия, батуми, михаил саакашвили, политика, новости, грузия, тбилисский международный аэропорт, единое национальное движение, европейская грузия