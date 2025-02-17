https://sputnik-georgia.ru/20250217/eks-premera-gruzii-zakidali-yaytsami-v-aeroportu-tbilisi-292147902.html
Экс-премьера Грузии закидали яйцами в аэропорту Тбилиси
Экс-премьера Грузии закидали яйцами в аэропорту Тбилиси
Sputnik Грузия
Это уже второй инцидент с участием Гахария с начала года 17.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-17T13:05+0400
2025-02-17T13:05+0400
2025-02-17T13:15+0400
георгий гахария
элгуджа хокришвили
тбилиси
германия
батуми
михаил саакашвили
политика
новости
грузия
тбилисский международный аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261618264_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_731fb1eaf7c4beb878ffc516305d823c.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Экс-премьера Грузии, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария встретили оскорбительными криками и закидали яйцами в Тбилисском международном аэропорту. Кадры инцидента распространились в социальной сети и в СМИ. В видеокадрах также слышно, как Гахария называют агентом и предателем родины. По информации пресс-службы партии, случай произошел 17 февраля на рассвете, когда Гахария вместе со своим соратником, экс-послом Грузии в Германии Элгуджей Хокришвили возвращался на родину из Германии, где принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В партии также обвинили находящихся на месте сотрудников полиции в бездействии. Тогда на распространенных в СМИ кадрах было видно, как во время словесной перепалки Гахария кинул пластиковый стакан Самхарадзе в лицо, за чем последовала ответная реакция и удар со стороны Самхарадзе. После инцидента бригада скорой помощи доставила Гахария в Батумскую республиканскую больницу. По словам медиков, у оппозиционера был перелом костей носа, но хирургическое вмешательство не понадобилось. Оппозиционер покинул клинику по собственному желанию. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Насилие", что наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет. Тем временем "Грузинская мечта" причисляет Гахария с его партией к "коллективному "Нацдвижению", пытающемуся расшатать обстановку в Грузии и устроить революцию. "Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
германия
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261618264_68:0:1207:854_1920x0_80_0_0_0a9f76f55bdd9e2ce7336a8c160a9e6d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
георгий гахария, элгуджа хокришвили, тбилиси, германия, батуми, михаил саакашвили, политика, новости, грузия, тбилисский международный аэропорт, единое национальное движение, европейская грузия
георгий гахария, элгуджа хокришвили, тбилиси, германия, батуми, михаил саакашвили, политика, новости, грузия, тбилисский международный аэропорт, единое национальное движение, европейская грузия
Экс-премьера Грузии закидали яйцами в аэропорту Тбилиси
13:05 17.02.2025 (обновлено: 13:15 17.02.2025)
Это уже второй инцидент с участием Гахария с начала года
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Экс-премьера Грузии, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария встретили оскорбительными криками и закидали яйцами в Тбилисском международном аэропорту.
Кадры инцидента распространились в социальной сети и в СМИ. В видеокадрах также слышно, как Гахария называют агентом и предателем родины.
По информации пресс-службы партии, случай произошел 17 февраля на рассвете, когда Гахария вместе со своим соратником, экс-послом Грузии в Германии Элгуджей Хокришвили возвращался на родину из Германии, где принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В партии также обвинили находящихся на месте сотрудников полиции в бездействии.
За последнее время это уже второй инцидент с участием Гахария. Ранее прокуратура присвоила оппозиционеру статус пострадавшего. Речь идет о инциденте между Гахария и депутатом от правящей партии "Грузинская мечта" Дмитрия Самхарадзе, который произошел 14 января в фойе гостиницы "Шератон" в Батуми.
Тогда на распространенных в СМИ кадрах было видно, как во время словесной перепалки Гахария кинул пластиковый стакан Самхарадзе в лицо, за чем последовала ответная реакция и удар со стороны Самхарадзе.
После инцидента бригада скорой помощи доставила Гахария в Батумскую республиканскую больницу. По словам медиков, у оппозиционера был перелом костей носа, но хирургическое вмешательство не понадобилось. Оппозиционер покинул клинику по собственному желанию.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Насилие", что наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
Между тем после инцидента в Батуми часть оппозиционных политиков выразили солидарность Гахария и пожелали ему скорейшего выздоровления. Среди них осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". А также одна из лидеров "Нацдвижения" Ани Цитлидзе, оппозиционный политик и бывший соратник Саакашвили Гиги Угулава, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и другие.
Тем временем "Грузинская мечта" причисляет Гахария с его партией к "коллективному "Нацдвижению", пытающемуся расшатать обстановку в Грузии и устроить революцию.
"Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.