https://sputnik-georgia.ru/20250217/eto-ne-revansh-gruzinskaya-mechta-o-komissii-po-rassledovaniyu-prestupleniy-natsdvizheniya-292144627.html

Это не реванш! "Грузинская мечта" о комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения"

Это не реванш! "Грузинская мечта" о комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения"

Sputnik Грузия

Главное сейчас составить четкую картину того, с чем и с кем мы имеем дело и какие силы борются против собственной страны, заявил Вольский 17.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-17T11:58+0400

2025-02-17T11:58+0400

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Главная цель работы временной комиссии по расследованию преступлений при правлении партии "Единое национальное движение" – это не реванш, а объективная оценка, сделанная на основе анализа высокого уровня, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Второе по счету заседание открылось в парламенте в понедельник, в ходе которого члены комиссии заслушают несколько человек. Временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. В центре внимания комиссии будут факты, говорящие о том, как "Нацдвижение" пришло к власти, как оно удержало власть, заявил в свою очередь другой депутат от правящей партии Паата Салия. По его оценке, этот процесс будет историческим. Как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии, которую возглавила экс-министр юстиции Грузии, ныне депутат от правящей силы Тея Цулукиани, станут: Как будет работать комиссия Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, тея цулукиани, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия