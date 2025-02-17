Это не реванш! "Грузинская мечта" о комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения"
© photo: Sputnik / StringerГия Вольский. Съезд правящей партии "Грузинская мечта" 16 января 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
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Главное сейчас составить четкую картину того, с чем и с кем мы имеем дело и какие силы борются против собственной страны, заявил Вольский
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Главная цель работы временной комиссии по расследованию преступлений при правлении партии "Единое национальное движение" – это не реванш, а объективная оценка, сделанная на основе анализа высокого уровня, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Второе по счету заседание открылось в парламенте в понедельник, в ходе которого члены комиссии заслушают несколько человек. Временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет.
"Главное – это объективная оценка, составить четкую картину того, с чем и с кем мы имеем дело и какие силы борются против собственной страны. Так что это не реванш, это оценка, которая должна быть сделана на основе анализа высокого уровня, что в конечном итоге должно привести страну к миру", – заявил Вольский.
В центре внимания комиссии будут факты, говорящие о том, как "Нацдвижение" пришло к власти, как оно удержало власть, заявил в свою очередь другой депутат от правящей партии Паата Салия. По его оценке, этот процесс будет историческим.
"Мы слышали ряд политических оценок этого режима, но пока еще не было подобной оценки парламента на основе конкретных следственных действий, – заявил Салия.
Как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии, которую возглавила экс-министр юстиции Грузии, ныне депутат от правящей силы Тея Цулукиани, станут:
пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях;
убийства, насилие, вмешательство в частную жизнь;
коррупция и давление на бизнес с целью изъятия активов и вымогательства денег;
захват медиасредств у их законных владельцев;
признание начала войны 2008 года и обвинение грузинских военных в военных преступлениях.
Как будет работать комиссия
Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.
Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний.
По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.
Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.
"Грузинская мечта" и "Нацдвижение"
"Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года.
До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей.
За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением".
Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения".
В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам.
Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.