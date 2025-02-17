https://sputnik-georgia.ru/20250217/gruziya-nakhoditsya-na-pike-zabolevaemosti-sezonnym-grippom--chkhaidze-292153299.html

Грузия находится на пике заболеваемости сезонным гриппом – Чхаидзе

Грузия находится на пике заболеваемости сезонным гриппом – Чхаидзе

Sputnik Грузия

Главная опасность сезонных гриппов – развитие пневмонии, предупреждают врачи 17.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-17T18:18+0400

2025-02-17T18:18+0400

2025-02-17T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Число лабораторно подтвержденных случаев заболеваемости сезонным гриппом в Грузии достигло своего пика, заявил директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. Первые случаи заболевания сезонным гриппом в Грузии были лабораторно подтверждены в начале ноября 2024 года. Если в конце декабря доля гриппа в общем распространении вирусов составляла 25%, то в конце января – 60%, а сегодня речь идет о 80-70%. По словам эксперта, как вирусы типа А, так и вирусы типа В характеризуются высокой температурой, сильной головной болью, болью в глазах и горле, мышечными и суставными болями, сильной общей слабостью и утомляемостью. "Это то, что отличает вирус гриппа от других типов вирусов", – рассказал Чхаидзе, отметив, что более 50% попадающих в больницы из-за вируса гриппа детей заболевают пневмонией. В группе риска находятся дети до 5 лет, особенно в возрасте 1-2 лет. "Подавляющее большинство детей, поступающих в клинику Иашвили, это дети младше 5 лет. Наиболее распространенным осложнением вируса гриппа является пневмония. У нас было более 50% пневмоний. Так что главная опасность – пневмония", – отметил Чхаидзе. По его словам, главным симптомом пневмонии является необычно учащенное дыхание. Как ранее отметил меддиректор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе, грипп не относится к категории безопасных вирусов. По его словам, ежегодно в мире фиксируется от 400 до 650 тысяч случаев смерти от гриппа. Между тем от свиного гриппа в Грузии с начала года скончалось несколько человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грипп, грипп атакует грузию, грузия, общество, новости, иване чхаидзе, дети, дети и родители