https://sputnik-georgia.ru/20250217/kurs-lari-dollar-292128775.html

Курс лари на понедельник – 2,8362 GEL/$1

Курс лари на понедельник – 2,8362 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0205 лари по отношению к доллару 17.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-17T09:48+0400

2025-02-17T09:48+0400

2025-02-17T09:48+0400

грузия

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лари

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 февраля в размере 2,8362 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0205 лари по отношению к доллару.

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