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Курс лари на понедельник – 2,8362 GEL/$1
Курс лари на понедельник – 2,8362 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0205 лари по отношению к доллару 17.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-17T09:48+0400
2025-02-17T09:48+0400
2025-02-17T09:48+0400
грузия
экономика
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национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 февраля в размере 2,8362 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0205 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на понедельник – 2,8362 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0205 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 февраля в размере 2,8362 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0205 лари по отношению к доллару.