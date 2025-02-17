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Микаутадзе забил свой сотый гол в карьере
Микаутадзе забил свой сотый гол в карьере
Sputnik Грузия
Лучший бомбардир сборной Грузии достиг отметки в 100 голов в возрасте 24 лет 17.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-17T15:15+0400
2025-02-17T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Гол грузинского нападающего французского "Лиона" Георгия Микаутадзе в ворота "Монпелье" стал юбилейным для футболиста – десятый гол в сезоне и сотый в карьере. В воскресенье Микаутадзе вышел в стартовом составе на матч против "Монпелье" и смог отличиться уже на 3 минуте. "Лион" доминировал на протяжении всей встречи и смог увеличить преимущество до 4:1. Лучший бомбардир сборной Грузии достиг отметки в 100 голов в возрасте 24 лет. Кроме того, на минувшей неделе гол Микаутадзе в ворота "Анже" был признан лучшим голом, забитым в декабре-январе во французской Лиге 1. Микаутадзе за свою карьеру забил 38 голов за "Мец", 36 – за "Серен", 10 – за "Лион" и 16 – за сборную Грузии. Микаутадзе в июле 2024 года, вскоре после окончания чемпионата Европы в Германии, где он стал лучшим бомбардиром, официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности. Ранее Микаутадзе выступал за клуб второй Лиги "Мец". Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года. В декабре Микаутадзе был признан лучшим игроком месяца чемпионата Франции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, франция, германия, георгий микаутадзе, футбол
Микаутадзе забил свой сотый гол в карьере
Лучший бомбардир сборной Грузии достиг отметки в 100 голов в возрасте 24 лет
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Гол грузинского нападающего французского "Лиона" Георгия Микаутадзе в ворота "Монпелье" стал юбилейным для футболиста – десятый гол в сезоне и сотый в карьере.
В воскресенье Микаутадзе вышел в стартовом составе на матч против "Монпелье" и смог отличиться уже на 3 минуте. "Лион" доминировал на протяжении всей встречи и смог увеличить преимущество до 4:1.
Лучший бомбардир сборной Грузии достиг отметки в 100 голов в возрасте 24 лет. Кроме того, на минувшей неделе гол Микаутадзе в ворота "Анже" был признан лучшим голом, забитым в декабре-январе во французской Лиге 1.
Микаутадзе за свою карьеру забил 38 голов за "Мец", 36 – за "Серен", 10 – за "Лион" и 16 – за сборную Грузии.
Микаутадзе в июле 2024 года, вскоре после окончания чемпионата Европы в Германии, где он стал лучшим бомбардиром, официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности. Ранее Микаутадзе выступал за клуб второй Лиги "Мец".
Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года. В декабре Микаутадзе был признан лучшим игроком месяца чемпионата Франции.