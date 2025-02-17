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Небоскреб высотой 230 метров: амбициозный проект в столице Грузии

Небоскреб высотой 230 метров: амбициозный проект в столице Грузии

Sputnik Грузия

В Тбилиси построят самый высокий небоскреб в столице высотой 230 метров. Он будет расположен на проспекте Ильи Чавчавадзе в Ваке, недалеко от стадиона Михаила... 17.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-17T13:33+0400

2025-02-17T13:33+0400

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Ранее планировалось, что высота небоскреба составит 180 метров, но теперь он станет еще выше – по новому проекту, вместо 47 этажей в нем их будет 56. Построит его компания бизнесмена Ношревана Наморадзе, который согласовал с мэрией новый проект. Компания VR Holding сообщает, что здание VR Vake Skyview Tower будет проектом премиум-класса. Его возведут на месте бывшего Спортивного университета. На последнем этаже будет самый большой бассейн на Кавказе, а накрыше – вертолетная площадка. Проектом предусмотрено расширение дороги, там появятся новые скверы, зоны отдыха и развлечений, дополнительные парковочные места для машин, которые будут доступны и другим жителям района. Строительство небоскреба с пятизвездочными апартаментами завершится к концу 2028 года.

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