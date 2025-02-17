Осторожно кибермошенники – Ассоциация банков Грузии о распространенных обманах
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Как только одна преступная схема становится известна широкой общественности, мошенники приступают к разработке новой
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Случаи финансового мошенничества участились в Грузии, а злоумышленники постоянно совершенствуют свои преступные схемы, сообщили а Ассоциации банков Грузии (АБГ).
По информации Ассоциации, как только одна преступная схема становится известна широкой общественности, мошенники приступают к разработке новой.
"Наиболее распространенной тактикой сегодня являются мошеннические транзакции, когда злоумышленник общается с жертвой с заманчивыми предложениями и с помощью различных психологических манипуляций заставляет ее добровольно сообщить пароль от мобильного банкинга, полный номер карты или четырехзначный CVV-код карты", – говорится в сообщении.
Также, по информации АБГ, также бывают случаи, когда жертва переводит деньги на счет преступника, которые, конечно, не подлежат возврату.
Наиболее распространенные мошенничества последнего времени:
Фальшивые инвестиционные предложения: киберпреступники публикуют посты и видео в различных социальных сетях, обещающие людям большую прибыль за небольшие инвестиции. Нередки случаи создания поддельных сайтов, практически идентичных сайтам известных компаний;
Фейковые предложения работы: в различных социальных сетях предлагают высокооплачиваемую работу, но взамен просят зачислить минимальный депозит за "регистрацию";
Поддельные розыгрыши: они предлагают принять участие в розыгрыше, в котором можно выиграть крупную сумму денег или дорогой предмет, и просят внести определенную сумму денег для получения приза;
Использование онлайн-платформы купли-продажи: мошенники часто находят жертв на известных платформах продаж. Они представляются людьми, желающими приобрести товар, и отправляют мошеннические ссылки, по которым жертва вводит данные своей карты и код авторизации, в результате чего вся сумма на карте оказывается украденной;
Мошенничество в соцмедиа: киберпреступники обещают жертвам компенсацию в обмен на лайки постов и видео в различных социальных сетях. Поначалу они действительно платят за услугу, но, завоевав доверие, обвиняют поставщика услуг в ненадлежащем исполнении и требуют возврата денег в виде штрафа, тем самым жертва попадает в ловушку мошенников.
В АБГ отметили, что эти мошеннические схемы легко распознать, если быть внимательным и принять во внимание следующие рекомендации:
Не доверяйте невероятно заманчивому предложению в социальной сети, скорее всего, это мошенническая ловушка;
Если компании обещают трудоустройство, обязательно проверьте, насколько реалистично предложение – надежная компания никогда не попросит вас перевести деньги или предоставить данные вашей карты в обмен на трудоустройство;
Не сообщайте никому свое имя пользователя, пароль и SMS-код мобильного банкинга. Только мошенники пытаются завладеть вашим паролем. Банк никогда не попросит вас поделиться такой конфиденциальной информацией;
Если незнакомец или компания просит вас сообщить данные вашей карты, это уже показатель того, что вы стали целью мошенников, ведь знания номера счета достаточно для зачисления денег;
Перед вводом данных своей карты убедитесь, что сайт является легитимным. Все символы на сайте должны соответствовать законному адресу, а адрес сайта должен начинаться с https и не должен быть перечеркнут красным.
Ассоциация отмечает, что в случае, когда потребитель добровольно делится персональной банковской информацией и делает перечисление, банк бессилен вернуть деньги, поскольку во многих случаях к моменту обращения клиента в банк с такой информацией, деньги со счета уже сняты мошенниками.