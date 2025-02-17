https://sputnik-georgia.ru/20250217/ostorozhno-kibermoshenniki--assotsiatsiya-bankov-gruzii-o-rasprostranennykh-obmanakh-292157453.html

Осторожно кибермошенники – Ассоциация банков Грузии о распространенных обманах

Осторожно кибермошенники – Ассоциация банков Грузии о распространенных обманах

Sputnik Грузия

Как только одна преступная схема становится известна широкой общественности, мошенники приступают к разработке новой 17.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-17T22:44+0400

2025-02-17T22:44+0400

2025-02-17T22:44+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Случаи финансового мошенничества участились в Грузии, а злоумышленники постоянно совершенствуют свои преступные схемы, сообщили а Ассоциации банков Грузии (АБГ). По информации Ассоциации, как только одна преступная схема становится известна широкой общественности, мошенники приступают к разработке новой. Также, по информации АБГ, также бывают случаи, когда жертва переводит деньги на счет преступника, которые, конечно, не подлежат возврату. Наиболее распространенные мошенничества последнего времени: В АБГ отметили, что эти мошеннические схемы легко распознать, если быть внимательным и принять во внимание следующие рекомендации: Ассоциация отмечает, что в случае, когда потребитель добровольно делится персональной банковской информацией и делает перечисление, банк бессилен вернуть деньги, поскольку во многих случаях к моменту обращения клиента в банк с такой информацией, деньги со счета уже сняты мошенниками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, ассоциация банков грузии, банковские услуги и операции