Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250217/pochti-tysyachu-cherepakh-pytalis-tayno-provezti-iz-gruzii-v-turtsiyu-292147457.html
Почти тысячу черепах пытались тайно провезти из Грузии в Турцию
Почти тысячу черепах пытались тайно провезти из Грузии в Турцию
Sputnik Грузия
Сейчас животные находятся под наблюдением специалистов 17.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-17T14:14+0400
2025-02-17T14:14+0400
происшествия
новости
грузия
турция
тпп "сарпи"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1a/290067414_0:206:2730:1743_1920x0_80_0_0_d8f0cd7be97d93a30b685bd1575ff156.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Турецкие таможенники пресекли ввоз в страну из Грузии через ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) 910 особей редких черепах, сообщили турецкие СМИ. Общая стоимость изъятых рептилий на рынке 655 тысяч турецких лир или около 51 тысячи лари. По данным местных СМИ, внимание таможенников на ТПП "Сарпи" привлек автомобиль, который затем отправили на рентгеновское сканирование, в ходе которого в машине была обнаружена подозрительная активность. А именно 910 водных черепах. Сейчас животные находятся под наблюдением специалистов. Решается вопрос об их дальнейшей судьбе – возвращении в естественную среду обитания или передаче в специализированные центры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1a/290067414_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4cbe5a4b7bc04701f370b8f8817b139a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, турция, тпп "сарпи"
происшествия, новости, грузия, турция, тпп "сарпи"

Почти тысячу черепах пытались тайно провезти из Грузии в Турцию

14:14 17.02.2025
© AP Photo / David J. PhillipЧерепаха в Карибском море
Черепаха в Карибском море - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / David J. Phillip
Подписаться
Сейчас животные находятся под наблюдением специалистов
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Турецкие таможенники пресекли ввоз в страну из Грузии через ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) 910 особей редких черепах, сообщили турецкие СМИ.
Общая стоимость изъятых рептилий на рынке 655 тысяч турецких лир или около 51 тысячи лари.
По данным местных СМИ, внимание таможенников на ТПП "Сарпи" привлек автомобиль, который затем отправили на рентгеновское сканирование, в ходе которого в машине была обнаружена подозрительная активность. А именно 910 водных черепах.
Сейчас животные находятся под наблюдением специалистов. Решается вопрос об их дальнейшей судьбе – возвращении в естественную среду обитания или передаче в специализированные центры.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0