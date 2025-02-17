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Почти тысячу черепах пытались тайно провезти из Грузии в Турцию

Почти тысячу черепах пытались тайно провезти из Грузии в Турцию

Sputnik Грузия

Сейчас животные находятся под наблюдением специалистов 17.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-17T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Турецкие таможенники пресекли ввоз в страну из Грузии через ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) 910 особей редких черепах, сообщили турецкие СМИ. Общая стоимость изъятых рептилий на рынке 655 тысяч турецких лир или около 51 тысячи лари. По данным местных СМИ, внимание таможенников на ТПП "Сарпи" привлек автомобиль, который затем отправили на рентгеновское сканирование, в ходе которого в машине была обнаружена подозрительная активность. А именно 910 водных черепах. Сейчас животные находятся под наблюдением специалистов. Решается вопрос об их дальнейшей судьбе – возвращении в естественную среду обитания или передаче в специализированные центры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, турция, тпп "сарпи"