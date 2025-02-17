https://sputnik-georgia.ru/20250217/vnimanie-vas-snimayut-voditeli-gruzii-nakatali-shtrafov-pochti-na-200-millionov-292134548.html

Внимание, вас снимают! Водители Грузии накатали штрафов почти на 200 миллионов

Внимание, вас снимают! Водители Грузии накатали штрафов почти на 200 миллионов

Sputnik Грузия

"Лидер" по нарушениям – Тбилиси, где фиксируется почти половина всех видео нарушений 17.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-17T17:17+0400

2025-02-17T17:17+0400

2025-02-17T17:17+0400

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грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Более 3 миллионов видеоштрафов было выписано в Грузии за нарушение правил дорожного движения, такие данные приводит МВД Грузии. Посмотреть, за что конкретно выписан штраф, можно на специальном портале МВД Грузии, введя данные об автомобиле или номер квитанции штрафа. "Умные камеры", по данным МВД Грузии, за 2024 год зафиксировали более 3 миллионов нарушений на сумму 185,1 миллиона лари. Лидер по нарушениям – Тбилиси, где фиксируется почти половина всех видеонарушений. Только в столице Грузии автомобилисты накатали штрафов на сумму 93,8 миллиона лари, совершив 1,48 миллиона нарушений. На втором месте – крупнейший регион Грузии Имерети, где было зафиксировано 307,1 тысячи нарушений правил дорожного движения. Общая сумма штрафов же составила 17,7 миллиона лари. Третье место занимает регион Шида Картли, где камеры зафиксировали 278,4 тысячи нарушений на сумму 16,8 миллиона лари. Меньше всего нарушений фиксируется в регионе Рача-Лечхуми – Земо Сванети, там водители попались лишь 756 раз и им было начислено штрафов на сумму 99,5 тысячи лари. Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. В Грузии действует жесткое администрирование уплаты штрафов. Если не выплатить штраф вовремя, к нему прибавляется пеня, которая растет ежемесячно. А вот при выплате штрафа в течение месяца действует скидка на штраф в размере 20%. Чтобы упростить администрирование штрафов, в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно будет увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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автомобили, грузия, новости, общество, имерети, тбилиси, шида картли, штраф, дороги, грузинские дороги, машины и их водители