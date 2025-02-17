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Животноводство в Грузии: новые данные
Животноводство в Грузии: новые данные
Sputnik Грузия
В 2024 году в Грузии было произведено 83,7 тысячи тонн мяса, что на 6,4% больше, по сравнению с 2023 годом 17.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-17T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец 2024 года уменьшилось на 3,1% по сравнению с 2023 годом и составило 811,5 тысячи единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 397,8 тысячи, что на 5% меньше, чем в 2023 году. В четвертом квартале 2024 года поголовье свиней составило 129,4 тысячи, что на 8,6% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. А вот число птиц в Грузии выросло на 3,4%. Всего в стране в четвертом квартале было 7,9 миллиона домашних птиц. Производство продуктов животноводства В 2024 году в Грузии было произведено 83,7 тысячи тонн мяса, что на 6,4% больше, по сравнению с 2023 годом. По предварительным данным "Сакстата", производство молока в прошлом году снизилось на 2,3% и составило 570,7 миллиона литров. Между тем, в 2024 году в стране выросло производство яиц на 0,04% и составило 653,4 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В 2024 году из Грузии было вывезено 104,9 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 39,5% меньше, чем в 2023 году. В то же время импорт сократился на 38,8% и составил 24,9 тысячи голов. Домашней птицы из Грузии вывезено 8,4 миллиона голов (-45,3%), а ввезено более 8 миллионов (-15,8%). Импорт свиней вырос на 16,2% и составил в 2024 году 183 тысячи голов. Что касается экспорта, то в прошлом году он не осуществлялся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, домашние животные, сельское хозяйство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, домашние животные, сельское хозяйство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Животноводство в Грузии: новые данные
В 2024 году в Грузии было произведено 83,7 тысячи тонн мяса, что на 6,4% больше, по сравнению с 2023 годом
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец 2024 года уменьшилось на 3,1% по сравнению с 2023 годом и составило 811,5 тысячи единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 397,8 тысячи, что на 5% меньше, чем в 2023 году.
В четвертом квартале 2024 года поголовье свиней составило 129,4 тысячи, что на 8,6% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
А вот число птиц в Грузии выросло на 3,4%. Всего в стране в четвертом квартале было 7,9 миллиона домашних птиц.
Производство продуктов животноводства
В 2024 году в Грузии было произведено 83,7 тысячи тонн мяса, что на 6,4% больше, по сравнению с 2023 годом.
По предварительным данным "Сакстата", производство молока в прошлом году снизилось на 2,3% и составило 570,7 миллиона литров.
Между тем, в 2024 году в стране выросло производство яиц на 0,04% и составило 653,4 миллиона штук.
В 2024 году из Грузии было вывезено 104,9 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 39,5% меньше, чем в 2023 году. В то же время импорт сократился на 38,8% и составил 24,9 тысячи голов.
Домашней птицы из Грузии вывезено 8,4 миллиона голов (-45,3%), а ввезено более 8 миллионов (-15,8%).
Импорт свиней вырос на 16,2% и составил в 2024 году 183 тысячи голов. Что касается экспорта, то в прошлом году он не осуществлялся.